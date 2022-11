Con las elecciones de medio término aun sin resultados finales, Biden y Trump dicen que ganaron

Los republicanos consolidan su victoria en la cámara baja del Congreso y según las proyecciones de anoche de CNN obtienen 209 representantes contra 191 de los demócratas. También van imponiéndose en el Senado, aunque por un solo escaño: 49 a 48.

Las miradas se centran ahora en dos estados, Arizona y Nevada, cuyos resultados determinarán quién queda con el control del Congreso en la segunda parte del mandato de Joe Biden.

Pese a ello, el presidente norteamericano, de 78 años y con algunos extravíos en público, ratificó su idea de ir por un segundo mandato. Aliviado quizás porque la anunciada “ola roja” (por el color de los republicanos) no ocurrió, dijo que lo decidirá "a principios del año que viene".

También Donald Trump se proclamó vencedor ya que, según evaluó, pese a que el avance republicano no fue arrollador como había vaticinado, “en lo personal fue una gran victoria”.

El magnate aludió de esa manera a los candidatos a los que respaldó personalmente y por quienes, en algunos casos, hizo campaña.

"En cierto modo las elecciones de ayer fueron bastante decepcionantes, pero desde mi punto de vista personal fue una gran victoria. 219 victorias y 16 derrotas en general. ¿Quién lo ha hecho mejor nunca?", se preguntó Trump en un mensaje publicado en su propia red social Truth Social.

Los demócratas quedaron tonificados por el triunfo del vicegobernador de Pensilvania, John Fetterman, quien pese a haber sufrido un ACV en campaña, batió en la pelea por la gobernación al al médico Mehmet Oz, uno de los preferidos de Trump.

El exmandatario suponía que el triunfo de su candidato nacionalizaría la campaña a su favor.

Los candidatos bendecidos por también sufrieron traspiés en Georgia, donde Herschel Walker deberá ir a una segunda vuelta en la pugna para el Senado Mientras, en Arizona sigue todavía el recuento, con ventaja para el demócrata delante de la apuesta de Trump, Kari Lake.

Agobiados por la inflación y el alza de los precios de los combustibles, la caída de los demócratas no fue tan dramática como se auguraba.

Los publicistas oficialistas recordaron que también Trump perdió 40 representantes en las elecciones de medio término del 2018, que habitualmente miden el nivel de desgaste del presidente tras dos años de mandato.

"Nuestra intención es volver a presentarnos", afirmó Biden en su primer contacto con la prensa en Washington. Dijo que esa decisión era “independientemente del resultado de estas elecciones", pero que hará una evaluación al respecto “a principios del año que viene".

“Creo que todo el mundo quiere que me presente, pero vamos a conversarlo y no quiero apurarme hacia una u otra decisión”, añadió.

"Si (Donald Trump) se presenta, me voy a asegurar que, bajo la legitimidad de nuestra Constitución, no vuelva a ser presidente", dijo.

El mayor problema para Trump no es que sus vaticinios no se hayan cumplido y sus candidatos no fueran invulnerables, sino la aparición de un posible rival con chances dentro de su propio partido.

Se trata del también ultraconservador Ron DeSantis, que revalidó por buen margen su mandato a la gobernación de Florida, lo que lo proyecta como un posible presidenciable republicano.

Joven, de 42 años, De Santis arrancó incluso a los demócratas el bastión de Miami, gracias al giro a la derecha de la población latina.

El propio Trump ya le dedicó una advertencia al sostener que “no sería una buena decisión” si decide enfrentarlo ya que “se lastimará mucho”.