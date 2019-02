Con Suárez titular, Barcelona busca un buen resultado en su visita a Lyon

Barcelona visita a Olympique Lyon en partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, en partido que se juega en el Groupama Stadium de Lyon.

Luis Suárez juega como titular en el equipo blaugrana.

🔵🔴 Banquillo Barça: Iñaki Peña, Coutinho, Malcom, Murillo, Vidal, Umtiti y Aleñá. Descartados: Jokin Ezkieta, Prince y Wague #OLBarçahttps://t.co/vUg5Hfd5BB — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 19, 2019

El uruguayo aún no marcó goles en la presente edición de la Champions y desde setiembre de 2015 que no marca en un partido como visitante. En esa estadística no se computa el gol que le hizo en la final del torneo 2014-2015 contra Juventus en la final jugada en terreno neutral, Berlín.

La última vez que Suárez mojó de visitante por la Champions fue el 15 de abril de 2015 en el 3-1 a Paris Saint-Germain donde anotó dos goles.

Así juega Lyon.

También juegan este martes Liverpool contra Bayern Múnich en uno de los mejores duelos de los octavos de final del certamen que comenzaron la semana pasada con el 2-0 de PSG a Manchester United en Old Trafford y el 2-1 de Roma de local ante Porto.

Así juega Liverpool.

Así lo hace Bayern Múnich.