Con un llamado a la unidad, el Frente Amplio festejó el Día del Comité de Base

El comité de base Parque Rodó abrió temprano en la mañana de este 25 de agosto para recibir a los militantes del Frente Amplio. Como todos los años, la coalición de izquierda celebró en esta fecha el Día del Comité de Base, y en el correr de la jornada hubo actividades en los distintos puntos de encuentro de Montevideo.

Pero la edición de 2020 –en medio de una pandemia, a un mes de las elecciones departamentales y con el Frente Amplio de vuelta en el rol de oposición– se diferenció del resto en el contenido y en el tono de los discursos.

Al comité de base en Parque Rodó se acercaron en el correr de la mañana los tres candidatos a la Intendencia de Montevideo, Carolina Cosse, Álvaro Villar y Daniel Martínez, que en discursos breves y comedidos marcaron el perfil de su campaña de cara a la jornada electoral del 27 de setiembre.

En un discurso de menos de dos minutos Cosse, que llegó al local partidario sobre la hora 10, se metió de lleno en uno de los temas que más repercusiones generó en la atípica carrera electoral, y que fue señalado una y otra vez por la candidata opositora Laura Raffo: la afirmación de que un gobierno departamental del FA va a "enfrentar los embates" del gobierno de Luis Lacalle Pou, como indica el programa.

"Nosotros vamos a enfrentar, sí. Lo que vamos a enfrentar es la pobreza, la pérdida de puestos de trabajo, la ignorancia, si la educación se debilita. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Permítanme que les diga: lo vamos a enfrentar como enfrenta una madre los problemas de sus hijos, tendiendo una mano, asesorándose, buscando consuelo y cobijo para que todos salgan adelante. Así lo vamos a enfrentar, a la uruguaya, con frenteamplismo y unidad", dijo la ingeniera, que en las últimas mediciones de las consultoras Cifra y Opción se ubica primera en la interna del Frente Amplio.

Camilo dos Santos

La palabra "unidad" estuvo en boca de todos los oradores, algunos de los cuales hicieron hincapié en la necesidad de estrechar el vínculo entre la orgánica del partido y las bases luego de asumir la derrota de octubre de 2019. Este fue el caso del senador y líder de Fuerza Renovadora, Mario Bergara, que contó a los militantes de Parque Rodó que uno de los "aspectos críticos" que los frenteamplistas le señalan es que esta fuerza política debe reforzar el vínculo de cercanía con los vecinos.

Villar fue el segundo candidato a la Intendencia en acercarse al comité de base, sobre las 11:30 horas. Su discurso estuvo centrado en los cambios que quiere hacer si es electo intendente, "siempre del lado de los trabajadores". En esa lista están la "revolución del transporte colectivo", el cumplimiento efectivo del trabajo de la comuna y veredas accesibles, lisas, de hormigón y construidas por la Intendencia de Montevideo.

"Si hay que cambiar el digesto municipal para que las veredas sean accesibles, vamos a cambiar el digesto municipal. Porque ante los problemas y las dificultades nosotros nos ponemos del lado de la gente, por eso salimos a recorrer, hicimos 35 barrios la semana pasada, porque tenemos que mantener la escucha y estar cerca de la gente", agregó Villar.

Camilo dos Santos

El exintendente Daniel Martínez, en cambio, se enfocó en las fortalezas de la coalición de izquierda desde sus orígenes: "fraternidad para adentro y solidaridad para afuera". Así, el excandidato presidencial pasó un mensaje a sus correligionarios: "Podremos tener matices, enojarnos con lo que piensa un compañero o un grupo político pero, compañeros, hay que buscar el punto común y salir para adelante todos juntos, evitando toda cosa que hiera esa fraternidad, hablándonos a la cara, mirándonos a los ojos, planteándonos las discrepancias y nunca discutiendo a través de terceros y mucho menos a través de la prensa", dijo.

El ingeniero además relativizó las encuestas que lo colocan por debajo de Cosse. En la proyección elaborada por Cifra a mediados de agosto, la distancia es de tres puntos porcentuales. Sin embargo, Martínez apuntó que "la encuesta que vale es la del 27 de setiembre", por lo que aún no está cerrado el resultado de los comicios de Montevideo.

"Las encuestas son siempre una foto del momento, depende de la metodología. Uno siempre las tiene en cuenta pero no va a dejar de hacer lo que tiene que hacer: meterle compromiso, buena onda, fuerza, enamoramiento y ganas de pelear a lo que está haciendo", agregó en rueda de prensa.

Los tres candidatos no coincidieron en ninguna de las actividades por el Día del Comité de Base. La celebración se extendió hasta entrada la noche de este martes, pero algunos dirigentes que no asistieron saludaron a los militantes a través de las redes sociales del Frente Amplio.



El expresidente Tabaré Vázquez llamó a "redoblar el esfuerzo", mientras que el exmandatario y senador José Mujica dijo que “el Frente no está terminado ni estará terminado nunca".