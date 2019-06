Conaprole salió al cruce de gremiales y rechaza juicio para cobrar deuda con Venezuela

El presidente de Conaprole Álvaro Ambrois declaró este miércoles a Valor Agregado de radio Carve que “es preocupante” tener una deuda impaga por unos US$ 30 millones con Venezuela, pero no compartió el anuncio que hizo el titular de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL), Walter Frisch, de iniciar acciones legales contra el gobierno venezolano para recuperar ese dinero, tal cual lo había determinado una asamblea de tamberos en Capurro en diciembre de 2018.

En una entrevista que publicó El País este jueves Frisch dijo: “Fuimos a la Embajada de Venezuela en Uruguay y le dijimos al embajador Julio Chirino que a partir del 1° de julio, junto con Conaprole, comenzaremos acciones legales por los US$ 30 millones que debe su país.”

Sin embargo, el presidente del Directorio de Conaprole se desmarcó de esa estrategia.

“Está claro que hemos manejando una estrategia para recuperar esta dinero; negociando, buscando una estrategia comercial y en cierta medida apoyándonos en la cancillería uruguaya”, explicó.

El presidente de la principal industria láctea del país afirmó que esa ha sido la estrategia y que no está previsto un cambio a corto plazo. “Está claro que la parte judicial y legal es la última instancia. Y ese es un camino que nosotros no queremos transitar porque eso tiene tiempos que no son lo que necesita el sector. Necesitamos imperiosamente ese crédito. Creemos que el camino de las negociaciones debería ser el más lógico”, afirmó.

Ambrois recordó que gracias a esa estrategia se logró un cobro de US$ 27 millones por una vieja deuda en noviembre de 2016, mientras que en enero de este año se recibieron otros US$ 8 millones. “Esa ha sido la política de la cooperativa”, afirmó. Si bien dijo que el camino de la Justicia “no está descartado”, el presidente de Conaprole volvió a hacer hincapié en que los tiempos del Poder Judicial no son inmediatos.

“La cooperativa son productores y sabemos la angustia. A veces hay que utilizar un poco la razón, más allá de las emociones y la angustia que uno entiende. Sin duda que ese camino (por el judicial) no nos permitirá hacernos de ese dinero rápidamente”, afirmó.