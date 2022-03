Condenaron a 24 años de prisión a un hombre por transfemicidio

La jueza María Laura Sunhary de las Carreras condenó a 24 años de prisión a un hombre por el femicidio de Fanny Aguiar, una mujer trans asesinada en 2018. La Fiscalía de Raúl Iglesias había pedido que se lo condene por travesticidio, pero finalmente la jueza entendió que era un femicidio en el que hubo "desprecio y menosprecio por la condición de mujer trans de la víctima". El fiscal había pedido 28 años de prisión. También había solicitado que se condenara a otro hombre que según ellos había sido partícipe, pero la jueza lo absolvió.

De acuerdo a lo que declararon en el juicio, Aguiar (de 37 años) tuvo una relación de aproximadamente dos meses con un joven de 21 años con la el que incluso llegó a convivir. Pero el 15 de noviembre de 2018, pasado el mediodía, él llegó al apartamento de ella en La Comercial junto a otro hombre de aproximadamente 40 años. La esperaron en la puerta, conversaron brevemente y los tres subieron al apartamento.

Quisieron robarle, pero también tenían "motivos de odio, desprecio y menosprecio hacia ella", según argumentó Iglesias en su alegato de apertura tiempo atrás. Allí la apuñalaron hasta su muerte. Huyeron ensangrentados y uno de ellos intentó llevarse una garrafa de 13 kilos.

En los alegatos de clausura esgrimidos, el fiscal subrayó que le exigieron dinero para comprar drogas y ella se negó, por lo que "usaron violencia excesiva, brutalidad, alevosamente, motivados sin lugar a ningún tipo de dudas por odio, desprecio y menosprecio hacia esa mujer travesti que no accedió a sus exigencias y como acto de discriminación por la orientación sexual e identidad de género de la misma".

"El agresor coloca el cuerpo de la víctima fuera de la ley, le quita el carácter de persona, es un objeto de uso, de placer libidinal, potencialmente conducente a un goce mortífero, objeto de castigo, desechable, más aún en el caso de los cuerpos travestis", agregó. Además, destacó, que por las zonas del cuerpo de Aguiar en las que se relevaron las heridas se atacó su "imagen femenina".

Por otra parte, el atacante se bañó para eliminar los rastros y no mostró remordimiento. Según el fiscal, la pareja de Aguiar "tenía grandes conflictos internos de tipo sexual por estar en relación con una persona travesti, puesto que para él Fanny era un objeto de uso, de placer, desechable, que no podía desatender sus requerimientos como hombre".

"Yo estaba viviendo con mis viejos, mi madre me hizo una restricción judicial, me vine a vivir a Ciudad Vieja, empecé a vivir en refugios, conocí a un trans que me llevó para la casa, conviví con el trans una semana, salí a repartir curriculums, me drogué y después lo maté", relató la pareja de Fanny Aguiar según recoge un informe del Departamento Médico Criminológico de 2019 al que accedió El Observador. También dijo que se arrepentía porque le había quitado la vida a una persona.