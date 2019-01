Confirmado: Amaral es bolso

Nacional confirmó la contratación de Rodrigo Amaral, jugador surgido en las divisiones formativas del club, que militaba en la Reserva de Racing de Avellaneda.

El delantero, que es la segunda incorporación del club tras la contratación de Octavio Rivero, se sumará a los entrenamientos del plantel que conduce Eduardo Domínguez en cuestión de horas.

Qué lindo volver a verte en casa @RodriAmaral11 pic.twitter.com/GQC4Im58Uq — Nacional (@Nacional) January 8, 2019

Amaral regresa al club tras una polémica etapa donde su representante Daniel Fonseca forzó la salida cuando Nacional era conducido técnicamente por Martín Lasarte.

Como se recordará, se generaron una serie de entredichos que comenzaron con la preparación del jugador para el Mundial Sub 20. Fonseca, contra las recomendaciones de los preparadores físicos de la selección y Nacional, se llevó al jugador a entrenar solo a Maldonado.

Amaral no pudo jugar en la medida de lo esperado en el Mundial Sub 20. A su regreso declaró que en Nacional no jugaba más. Fonseca acusó a Lasarte de tratar mal al jugador.

Finalmente fue negociado a Argentina. En el primer equipo de Racing no tuvo lugar por lo que se limitó a jugar en la Reserva.

En la vecina orilla fue sometido a un tratamiento que estabilizó su peso.

Nacional se encuentra hoy con un jugador fino desde el punto de vista físico y más maduro.