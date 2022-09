Congreso del sector de Lacalle Pou evidenció diferencias internas y generó molestias

La idea inicial era dar un mensaje de unidad y de fuerza. Era un evento para repasar las acciones de gobierno, rendir cuentas y volver a encontrarse. El sector mayoritario del Partido Nacional, que llevó a Luis Lacalle Pou a la Presidencia, celebró un congreso en el que reivindicó la gestión de gobierno y que tuvo intervenciones de sus principales dirigentes. Pero al pasar raya, la sensación que quedó entre varios integrantes del sector fue de cierto gusto amargo.

Más allá de las intenciones iniciales y de los discursos, el evento estuvo teñido por un tono electoral en algunas intervenciones que dejó claro que en el sector mayoritario del Partido Nacional no hay una postura unánime respecto al tema candidaturas y que, incluso, también molestó en otros sectores del paraguas Todos hacia adelante, que impulsó la candidatura del mandatario.

El tono electoral del congreso quedó claramente marcado por la intervención del intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, que le pidió a Delgado que sea el candidato del sector y aseguró que esa era una postura unánime.

"Permitime hoy decirte que todos los que estamos acá, todos —y si hay alguno que no esté de acuerdo, que levante la mano— queremos que vos seas nuestro precandidato", dijo Vidalín micrófono en mano.

Esa afirmación se da en un contexto en el que el sector no tomó ninguna resolución formal respecto al tema candidaturas y en el que, más allá de la expresión del intendente departamental, incluso hay algunos dirigentes que entienden que Martín Lema también debe correr la carrera electoral. Por eso, la intervención de Vidalín no fue bien recibida por algunos dirigentes del sector, según informó El País y confirmó El Observador.



“No voy a hacer referencias electorales ahora”, dijo el ministro de Desarrollo Social consultado por los medios en el congreso. Tal como informó El Observador, el jerarca no cierra ninguna puerta respecto a 2024 a pesar de que aun no ha dado ninguna señal concreta respecto a una posible postulación.

Para el círculo de Lema quedaron en evidencia las diferentes visiones que existen dentro del sector respecto a los tiempos electorales. Mientras que en el entorno de Delgado hay quienes entienden que es necesario empezar a posicionarse, y así lo hacen público, en el entorno del ministro no tienen ningún apuro. Esa fue la postura que expresó el propio jerarca cuando fue consultado por los medios.

Delgado, de todos modos, agradeció el pedido de Vidalín pero también dijo en su intervención que “no era momento” de pronunciarse respecto al tema. Sin embargo, un congreso que buscaba mandar una señal de unidad, dejó en claro las diferencias internas que existen en el sector mayoritario del Partido Nacional unido detrás de Lacalle Pou.

Otras reacciones

Pero la intervención de Vidalín no fue la única que generó reacciones. El discurso del propio Delgado encendió ciertas alertas en otros dirigentes integrantes del resto de los sectores que conforman Todos, más allá de que no hubo análisis orgánicos del congreso de Aire Fresco.

“Acá está el motor del gobierno, no somos los únicos, pero somos el motor del gobierno porque somos el equipo del presidente”, dijo Delgado este domingo en la intervención que cerró el congreso. El secretario de Presidencia nombró cuatro actores a cuidar y que, según dijo, serán claves en lo que queda del mandato: el presidente, la coalición, el partido y el sector Aire Fresco.

“Somos el sector del presidente de la República, que lo fuimos ampliando con el movimiento Todos, que fuimos generando otro tipo de paraguas pero nace de acá”, insistió.

En el Espacio 40, liderado por el ministro de Defensa Javier García, entienden que el tono electoral y “al achique” del discurso va en contra de la estrategia que el sector tiene que desplegar.

Incluso, según dijeron fuentes de ese sector a El Observador, entienden que el discurso de Delgado “excluyó” a los otros sectores de Todos, que también contribuyeron a llevar a Lacalle a la Presidencia.

Desde el Herrerismo, en tanto, señalaron que ese discurso se da en un contexto que muchos sectores del Partido Nacional le reclaman a Aire Fresco por la cantidad de puestos que tiene dentro del gobierno más allá de lo que le corresponde por su caudal electoral.

De todos modos, los cuestionamientos no pasaron de conversaciones informales y no generarán ningún tipo de planteo. El sector Todos tendrá su congreso a mediados de octubre también en Flores.