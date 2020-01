Conmoción en Argentina por el joven asesinado por rugbiers

Fernando Báez fue a bailar el sábado 18 de enero a Le Brique en Villa Gesell y fue asesinado. Con el transcurso de los días se fueron conociendo las diferentes versiones sobre los hechos y todas tenían un común denominador: los agresores que acabaron con su vida en una riña, fueron un grupo de 11 rugbiers pertenecientes al Club Náutico Arsenal de Zárate.

Entre otros testimonios que presenciaron la pelea, se encontraban sus amigos -que también fueron agredidos- y una chica que voluntariamente se acercó para realizarle reanimación cardiopulmonar (RCP). Pasadas las cuatro y media de la mañana, Báez y sus amigos salieron del local bailable y se dirigieron a la acera del frente para comprar un helado. “Estábamos esperando para irnos y vinieron estos pibes a pegarnos. Yo no los había visto antes” confesó uno de ellos. “No fue una pelea. A mi amigo le pegaron un montón. Lo tumbaron en el piso y le siguieron pegando”, continuó. Describiéndolo como “un pibe recontra humilde”, su amigo admitió que Báez no era una persona que buscara peleas y que la culpa no era ni de los policías ni de los guardias de seguridad, sino “de los pibes que hicieron lo que se les cantó porque se sintieron impunes”.

Acto honorable

Virginia de 17 años -que también concurrió al baile- explicó a los medios televisivos que decidió salir del recinto porque “había mucha cantidad de gente y no se podía ni caminar ni respirar”. Una vez fuera, notó que el ambiente estaba caldeado y que habían varios grupos de personas peleando. Aunque aseguró que no supo cómo se originó el problema, sí cómo terminó: “Había un grupo muy grande de chicos peleando. Patadas, piñas y chicos tirados en el cordón de la vereda. Cuando apareció la policía, el grupo de agresores salió corriendo y no volvió a aparecer”, relató.

Para ese entonces, la menor de edad cruzó la calle y vio a Báez tirado en el piso, con el torso desnudo y sin zapatos. Detalló que los amigos que estaban a su alrededor se habían sacado las remeras para poder taparlo porque hacía frío y que el resto de las personas que lo rodeaban, no ayudaban en nada; solo grababan con sus celulares.

Luego un joven se acercó y preguntó quién sabía hacer RCP. Virginia, sin pensarlo, se acercó a Baéz para comenzar con los masajes cardíacos. “No lo pensé ni un segundo. Me tiré impulsivamente” confesó. “Me turné con ese chico por media hora junto con otro policía pero (Báez) nunca reaccionó” indicó. Así estuvieron por más de media hora, hasta que llegó la ambulancia y se lo llevaron.

Culpables

Luego de los incidentes, la policía capturó a los jóvenes en el chalet que habían alquilado a 300 metros del lugar donde ocurrió el ataque: Ayrton Michael Villaz (20), Matías Franco Benicelli (20), Máximo Pablo Thomsen (20), Luciano Pertossi (18), Ciro Pertossi (19), Lucas Fidel Pertossi (20), Alejo Milanesi (20), Tomás Enzo Comelli (19), Juan Pedro Guarino (19) y Blas Sinalli (18).

El último imputado, Pablo Ventura de 21 años, fue detenido también por la Justicia -ya que fue acusado de haber participado en el asesinato de Báez- pero no en Villa Gesell, sino en Zárate, ciudad en la que se creyó que se estaba fugando con la ayuda de su padre. Sin embargo, después de declarar este lunes a las 9 de la mañana, la familia de Ventura habló con los medios y sugirió que el grupo de rugbiers acusaron a su hijo para “tenderle una cama” ya que no mantenían una buena relación. Asimismo presentaron el video de seguridad de un local en el que se encontraban cenando en Zárate el sábado por la noche. A excepción de este joven, el resto no quiso declarar ante la fiscal Verónica Zamboni.

Tras haber allanado el domicilio rentado, se encontraron prendas de ropa y zapatos con manchas de sangre que ya están a disposición de la Justicia para ser analizadas. Cabe destacar que los vecinos de la zona vienen realizando desde 2013 varias denuncias hacia este complejo -que es alquilado en enero únicamente para jóvenes que van de vacaciones a Villa Gesell- por ruidos molestos y fiestas a las que acuden más de 100 personas, que no terminan bien.

Carátula del homicidio

Según Infobae, el fiscal Walter Mercuri, de la Unidad Fiscal (UFI) N°8 de Madariaga, “informó a los medios que el joven fallecido recibió una golpiza en la que participaron entre tres y cuatro personas”. Asimismo, explicó que los jóvenes que le pegaron en la cabeza a Báez están identificados por los videos. No obstante, detalló que si bien los 11 detenidos participaron de la gresca, no todos le pegaron al joven.

“Hay que dividir. Yo a algunos les imputó la coautoría que son los que golpearon en la cabeza a Fernando. Uno de ellos es el que le aplica la patada que, según la autopsia, es la patada mortal. Después hay partícipes” finalizó. Por último indicó que la causa quedó caratulada como “homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas”.

La despedida

El domingo los restos del joven de 18 años fueron velados desde las 10 de la mañana cerca del Colegio Marianista -donde culminó sus estudios- y luego, se brindó una misa. Una vez trasladado al cementerio de Chacarita, sus padres, amigos y su novia, se hicieron presentes para darle el último adiós, acompañados por el grito al unísono de “justicia”.

Próximo paso

Este martes se determinó que la rueda de reconocimiento de los detenidos -solicitada por la fiscal Zamboni-, fuera postergada a pedido de los amigos de Báez. La medida solicitada tiene el objetivo de saber con exactitud cuántos de los 11 detenidos, participaron en la agresión que terminó con la muerte del joven. Aún no está establecida la hora y la fecha del reconocimiento. Al momento, permanecen detenidos mientras se aguarda por los resultados de la pesquisa.