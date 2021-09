Connie Hughes no saldrá al aire en Polémica en el bar y está en duda su continuidad

Conrado "Connie" Hughes no formará parte del panel del programa Polémica en el Bar este fin de semana, y su continuidad en el ciclo está en duda, según confirmó el propio panelista a El Observador.

"He tenido algunas diferencias con la producción y no estaré al aire el fin de semana. La negociación para solucionarlo no tiene buena perspectiva. La decisión será comunicada por el canal", expresó Hughes consultado por el tema.

La razón detrás de estas "diferencias" no están claras.

Pronto para salir al aire! pic.twitter.com/gm9h7bQFBu — Conrado Hughes (@conradoh47) August 21, 2021

Según supo El Observador, desde la producción del programa se comunicó a los demás panelistas que Hughes ya no estaría formando parte del panel.