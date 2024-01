Se llama Rose, es Argentina, abogada y experta en delitos cibernéticos y vino a Uruguay con su novio, el músico compatriota Daryus Carámbula (hijo, sobrino y primo de los Carámbula) a presentar su nuevo tema musical que conjuntamente con "El Tirri", lanzarán al mercado bajo el concepto Amor Samurai.



En conversación con El Observador Rose dijo; ¨Súper feliz autopercibiéndome robot más que nunca. Me hice un implante robótico porque me autopercibo robot, porque me rompieron muchas veces el corazón, me dejaron en visto, me dejaron plantada. Entonces ahora estoy feliz porque tengo inteligencia emocional. Puedo mandar a la papelera de reciclaje a quien quiero y puedo dejar en favoritos a quien quiero. La inteligencia artificial nos está ganando calidad de vida, nos está ganando tiempo y el tiempo es lo único que no podemos comprar. Entonces eso es lo que a mí me hace feliz y somos una comunidad enorme de gente que se autopercibe robot, una comunidad robótica que estoy feliz. Les mando un beso, todos pueden autopercibirse robots. La inteligencia artificial está haciendo realmente que la humanidad sea realmente calidad de vida¨.



¨Uno puede autopercibirse lo que quiera. Hay muchas chicas que autoperciben robots porque muchos chicos le dejaron el visto, las dejaron plantadas, entonces dejan de sentir de esa manera y uno puede en esta sociedad, hablando de filosofía, que es del fast food (comida rápida) que toco y me voy, que no hay amor verdadero, podemos de verdad sentirnos robots y de esa forma relacionarlos con la gente. Eso es lo que nos hace felices a la comunidad robótica¨.

¨Sentirse robot es ser feliz para mí y de esa manera lo transmitimos en la música. Ahora actualmente estamos haciendo con Luciano Tirri ¨Samurai¨. Somos guerreros del amor, somos samuráis que se levantan en cada derrota del amor y que van más allá y que vuelven a enamorarse. Que apuestan al amor desde la robótica, desde la inteligencia artificial, desde la tecnología. Nos tenemos que amoldar a la tecnología, porque somos parte de eso y esa es la nueva forma de vivir. Los que no se amoldan a la tecnología, los que no se auto perciben robot quedan atrás, entonces todos tenemos que autopercibirnos robots¨.