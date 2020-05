Consejero de Primaria: "Nos enteramos por televisión" del cronograma de vuelta a clases

El cronograma de retorno a las clases presenciales, de forma voluntaria y progresiva, no fue bien recibido por los sindicatos docentes y algunos jerarcas de la educación.

Las críticas, pero sobre todo las dudas, llegaron horas después de la conferencia de prensa que dieron el presidente Luis Lacalle Pou y el presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP, Robert Silva, para explicar cómo se debería dar el regreso a las aulas en los distintos subsistemas de la enseñanza.

El consejero de Primaria Pablo Caggiani aseguró a El Observador que el gobierno no consultó a este subsistema sobre las fechas de retorno previstas y otros detalles anunciados anoche, como el tramo de edad que quedaría comprendido. "Nos enteramos por televisión, como toda la población", dijo.

Caggiani explicó que Primaria se involucró particularmente con la vuelta a clases en las escuelas rurales, que se concretó el 22 de abril. A partir de esta experiencia y las recomendaciones de organismos como Unesco y Unicef, estaban trabajando en el retorno de las clases presenciales en las escuelas urbanas.

Según dijo, nunca tuvieron contacto con el Grupo Asesor Científico Honorario, cuyas recomendaciones fueron decisivas para que el presidenta hiciera el anuncio anoche.

El Consejo de Educación Inicial y Primaria se reunirá este viernes para procesar los anuncios hechos por el gobierno. Uno de los aspectos centrales será la reincorporación de los maestros, prevista para el 25 de mayo, que no les quedó clara y deberán ver cómo se instrumenta, en el entendido de que "un acto verbal no es un acto administrativo".

Las clases volverán de forma escalonada con un primer mojón el 1 de junio, otro el 15 y otro el 29, el día que se dará la mayor apertura con escuelas y liceos de Montevideo y el área metropolitana públicos y privados. La asistencia será voluntaria en todos los niveles educativos mientras dure la emergencia sanitaria y, en tal caso, "la autoridad educativa aprobará el protocolo correspondiente", según el comunicado oficial.

La secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio, Elbia Pereira, dijo que en la reunión que este viernes tendrán con Silva se informarán sobre "lo confusa que fue la comunicación" en la conferencia de prensa, además de negociar "aspectos que tengan que ver con las tareas de los docentes".

“Hay algunas cosas que nos resultan contradictorias como la vuelta a clase de la educación inicial, antes de otros grupos de alumnos”, afirmó Pereira en entrevista con Informativo Sarandí.

En la supuesta falta de respuestas también se detuvo Daysi Iglesias, la secretaria general de la Asociación de Maestros del Uruguay. "¿Usted le anuncia a un cuerpo docente de 22.000 mil personas, dos días antes, que el lunes se reintegra? Yo lo viví con muchísimos compañeros nuestros cómo los funcionarios públicos que han sufrido el mayor desconocimiento", aseguró.

"Creo que todos tuvieron una semana para prepararse y yo no puedo contestarle aún a los maestros de Montevideo si el 25 deben estar o no en la institución. (...) En los hechos, creo que ayer maestros y papás se sintieron bastante confundidos", sintetizó Iglesias, en diálogo con el programa Desayunos Informales de Teledoce.

Sergio Sommaruga, el secretario general del Sindicato Nacional de Profesores de la Enseñanza Privada, vertió sus dudas en una publicación de Facebook. “El anuncio del retorno a la actividad presencial en los centros educativos estuvo plagado de imprecisiones. Faltó proceso colectivo y participación de los trabajadores. Faltan los protocolos sanitarios. Faltan los protocolos pedagógicos. Falta información clave para los estudiantes, sus familias y para todos los trabajadores de la enseñanza. Como dice el dicho, no aclares que oscurece”, escribió el dirigente sindical.

La Universidad de la República no retomará las clases presenciales por ahora. El rector Rodrigo Arim dijo en rueda de prensa que no tienen forma de garantizar a los estudiantes y docentes las condiciones sanitarias requeridas. No obstante, dijo que se está diseñando un protocolo para que vuelvan las actividades que no se pueden hacer en plataformas digitales.