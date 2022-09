Consejos, críticas y bromas entre exministros de Ganadería

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Fernando Mattos, invitó a tres exministros de esa Secretaría de Estado, de diferentes períodos y partidos políticos, a opinar sobre "Senda - Estrategia Nacional para el Desarrollo Agropecuario", emprendimiento del ministerio presentado este lunes en la Expo Prado 2022.

Mezclando elogios, críticas y bromas, los exjerarcas Álvaro Ramos, Martín Aguirrezabala y Tabaré Aguerre participaron en una conferencia desarrollada en el Salón Multiespacio de la Rural del Prado, que lució colmado. Junto a ellos también participó el director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Manuel Otero.

"Senda - Estrategia Nacional para el Desarrollo Agropecuario" es un plan estratégico de políticas públicas para impulsar el desarrollo del sector agropecuario.

Analía Pereira

La sala estuvo llena de público durante la conferencia.

“Queríamos ver qué opinan los demás, porque es un tema que tenemos que abrir a la sociedad. (Los invitados) acumulan más de 30 años de experiencia en materia de gobierno y decisiones públicas sectoriales, nos parecía que era una muy buena instancia de aportes”, dijo Mattos a El Observador, y agregó que se llevó "varios apuntes".

Una de las sorpresas en lo previo a esta instancia, enmarcada en el ciclo de conferencias de la muestra ganadera, se generó con el anuncio de la participación de Aguerre, quien fue ministro durante los gobiernos encabezados por José Mujica y Tabaré Vázquez y quien desde su salida del MGAP no había participado en actividades públicas como la de este lunes en la Rural del Prado.

Analía Pereira El ministro Mattos abrió la actividad agradeciendo la presencia de los exministros.

No radicalizar regulaciones

Álvaro Ramos, titular del MGAP en el período 1990-1993, entonces integrante al Partido Nacional, comenzó su disertación destacando: “Es difícil no estar de acuerdo con la estrategia (la considerada en Senda)”, porque trata de mejorar la productividad y la competitividad, indicó.

“Para hacer reformas se necesita voluntad política, capacidad de articulación, construir consensos, generar diálogo político y mucha excelencia técnica para generar políticas”, dijo, y añadió: “Ahora necesitamos acciones”.

Analía Pereira

Álvaro Ramos, exministro.

El exministro llamó al comando actual del ministerio a mirar estrictamente aquellos temas en los que el MGAP tiene competencia, e identificar en cuáles debe compartir su accionar con otros estamentos del Estado. Además, llamó a “no radicalizarnos en las regulaciones ni neoliberales ni neomarxistas”.

“Lo que tenemos que buscar es eficacia y eficiencia”, sostuvo Ramos, y agregó que se necesita que “el Estado regule, pero regule bien”.

También opinó que en el documento –que el MGAP les compartió previo a la charla– no hay mucha presencia de los institutos integrantes del MGAP que, según opinó, deberían trabajar más articuladamente.

Le recomendó a las autoridades del MGAP definir políticas de ayuda para el sector agricultor familiar sin “caer en la trampa, que no sean políticas de asistencia social, sino políticas de inclusión productiva”, sostuvo.

Por último, aconsejó formar a los recursos humanos del ministerio y estimular el diálogo con el sector privado.

Analía Pereira

La conferencia se hizo en el marco de la Expo Prado 2022.

Una senda ya iniciada

Para su participación cada exministro dispuso de 15 minutos. Tabaré Aguerre, ministro frenteamplista en el período 2010-2018, pasó a hacer su presentación con el reloj de Aguirrezabala (se lo prestó para tomar el tiempo). “No me aprete que todavía no he incumplido”, le dijo a Federico García (fue quien le daba el pase a cada orador) cuando pasó al frente para hablar, generando risas. Muchos recordaron que Aguerre se caracterizaba por extensas oratorias cuando comunicaba desde su rol de ministro.

Al comenzar su disertación, recordó que días antes de ser ministro buscó información sobre a dónde iba Uruguay en la producción, y algo que definió para su administración fue que “había que construir una senda, que es ese libro que fue escrito no con el ánimo de hacer una campaña sino con el ánimo de dejar escrito lo que se había dejado como visión, y es coincidente con lo que se está planteando hoy”.

Según dijo, lo que más le dificultó como ministro fue coordinar a las instituciones para que siguieran un plan estratégico, “quizás porque el plan estratégico no estaba escrito con anterioridad”.

Analía Pereira Tabaré Aguerre, exministro.

Ante la atenta mirada de las autoridades del MGAP; del presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Gonzalo Valdés; del ministro de Ambiente, Adrián Peña; y de dirigentes de gremiales del agro y productores, Aguerre sostuvo que hoy el país está desafiado a ser cada vez más productivo. “Lo mejor que le puede pasar a Uruguay es que (el valor de) la tierra suba, porque nos desafía a los productores a producir mejor”, resaltó.

Dijo, además, que el programa presentado por el MGAP tiene coincidencias con las iniciativas que se formularon durante su administración y resaltó que son necesarias las tecnologías de la información para agilizar procesos, ir hacia servicios de certificación acreditados y no auditados, y trabajar en la conciencia agropecuaria para generar una visión positiva del sector.

Analía Pereira

Autoridades de ARU y del gobierno se hicieron presentes.

Devolución y chistes

Al pasar al frente tras el discurso de Aguerre, Martín Aguirrezabala, quien fue ministro desde 2003 hasta 2005, dijo a modo de broma: “Que conste que todo lo que pensaban mal del ministro no es cierto, porque me devolvió el reloj”, y agregó: “No voy a ser tan autorreferencial, no porque no quiera, sino porque no me acuerdo”, logrando mas risas del auditorio.

Ese no fue la única broma que hizo, ya que también sostuvo que no se entiende a qué palabra refiere la letra S en la sigla Senda.

El exjerarca por el Partido Colorado felicitó a Mattos por pensar al agro en su conjunto y le agradeció por invitar a pensar el plan a “personas muy positivas”.

Analía Pereira

Martín Aaguirrezabala, exministro.

Aguirrezabala habló de la democracia y sostuvo que para hacer las cosas hay que convencer a las personas. En ese marco, resaltó que el MGAP debe tener en cuenta que la estrategia debe ser para todos los orientales, no solo para los vinculados al agro. Según dijo, es importante enfocar los objetivos.

“El documento es muy bueno, pero es muy difícil hacer todo al mismo tiempo. Tenemos que elegir”, indicó, y propuso poner el foco en la productividad y la sostenibilidad. “No me gustaba el tema de la senda porque es el camino que ya pisamos, que ya recorrimos”, comentó.

También habló sobre la importancia de pensar en la competitividad y compartió la historia de un hombre que mientras corría junto a un amigo escapando de unos leones se detuvo, sacó unos championes de la mochila y se los puso, y cuando el amigo le preguntó por qué se demoraba él le contestó: “No se trata de correr más rápido que los leones, sino más rápido que tú”.

Analía Pereira

La sala estuvo llena de público durante la conferencia.

Para finalizar, expresó: “El desafío que tenemos es que nuestros hijos se queden en el Uruguay y vivan en el primer mundo”, frase que se llevó los aplausos de todo el público.