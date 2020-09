Contratos "Crema", la nueva apuesta del gobierno para las obras viales

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) presentó este jueves en el Parlamento el plan de obras viales para el período 2020-2024, que prevé inversiones por unos US$ 2.457 millones, incluyendo las obras por Participación Público Privada (PPP) programadas en el período anterior de gobierno.

La estructura de ese plan se compone de US$ 325 millones para la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), US$ 1.392 millones para la Corporación Vial del Uruguay (CVU), US$ 71, 7 millones entre puentes, carreteras y accesos a la futura planta de celulosa de UPM, y US$ 129,6 millones en las concesiones a privados (ruta 5 y ruta 8).

En diálogo con El Observador, el subsecretario de Transporte y Obras Públicas, Juan José Olaizola explicó que comenzará a utilizarse una nueva modalidad con privados conocida como contratos “Crema” (Contratos de Rehabilitación y Mantenimiento). Esto se empleará sobre todo en la ampliación de doble vías, como por ejemplo en las rutas 8 y 9 hasta la zona de paraje Los Cardos. También se empleará la misma modalidad para el acceso y puente de La Charqueada (en Treinta y Tres), en la duplicación de ruta 1 entre el kilómetro 149 y 177 en Colonia, y en la duplicación de la ruta 5 de Canelones a Florida y de Florida a Durazno.

“Estos contratos implican dos años de obra, con dos años de gracia, y al culminar la obra se paga a 10 años el contrato”, explicó el subsecretario. “Es una especie de PPP más chica y más sencilla de elaborar. Además tiene la posibilidad de financiamiento local lo cual también lo simplifica”, añadió Olaizola. El plan vial prevé además la construcción de 163 puentes en todo el país.

A esto se suman las obras por PPP por US$ 539 millones en el centro y sur del país. En la actualidad hay un solo circuito finalizado en lo que a obras refiere (rutas 21 y 24 Nueva Palmira) y dos en construcción (rutas 12, 54, 55, 57; y 14). Otros cuatro circuitos por distintas causas, (burocráticas en su gran mayoría) aún no han podido ser firmados. Se trata de circuitos ubicados en distintos tramos de las rutas 9, 15, 6 y 3. El jerarca explicó que la intención de las autoridades es concretar todos los PPP que ya estaban previstos, pero no se utilizará esta opción para nuevos contratos viales.

En este sentido, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Issac Alfie expresó esta semana que este esquema no debería continuar en el futuro. “Nuestra opción actual es que los contratos que están (firmados), están, algunos que no están firmados se están viendo” y “para adelante no está planificado usarlo más”, afirmó en entrevista con El País.

Alfie señaló que las PPP han resultado “muy onerosas para el Estado”. “La estructura, todo el procedimiento, que genera unos costos fijos muy importantes desde el principio, después se traslada a la tasa de interés. Porque en el fondo si usted le pone 4% o 5% del valor de capital como gastos pre-operativos, al final eso se traslada a la tasa de interés y al precio final”, aseguró.

“Dos realidades de infraestructura”

Días atrás el ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber recorrió el departamento de Salto para evaluar la situación de las rutas nacionales en esa zona, los accesos a los pueblos y a las Termas del Arapey.

El ministro se mostró preocupado y disconforme por la falta de controles del contrato de mantenimiento de ruta 3, entre Salto y Bella Unión. “Vuelvo a Montevideo con el propósito de averiguar en qué condiciones está ese contrato, que va a finalizar en diciembre pero que notoriamente no ha dado resultado porque la ruta está en malas condiciones”, manifestó, según informó el MTOP.

Además, el jerarca indicó que hay dos realidades de infraestructura en el país. “Tenemos un norte postergado” y por ese motivo “en el presupuesto estamos haciendo especial hincapié en esta región; hay inversiones que son necesarias en el sur pero que también son necesarias en el norte y cuando uno tiene que elegir tiene que elegir por el lugar que está desequilibrado”.

“Por eso hablamos de las rutas 31, 4, 26 y 27; el ministerio está mirando con preocupación ese desequilibrio natural que existe, a veces por la carga, pero también hay un comercio importante en el norte que precisa contar con la infraestructura necesaria para sacar la producción, añadió.