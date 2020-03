Heber afirmó que MTOP deberá "adecuar" puertos de Capurro y Punta Carretas

El ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, señaló este martes en una conferencia de prensa que la cartera que dirige deberá "adecuar" y "redireccionar" algunas obras para las que se comprometieron fondos que el país "no está en condiciones de gastar".

Uno de los ejemplos que puso el ministro fue el caso del puerto Capurro –donde la industria pesquera se instalará una vez que culminen las obras, que comenzaron en agosto de 2019– y el del puerto deportivo de Punta Carretas que empezó a construirse en setiembre de 2019. La primera de ellas implica un gasto para el MTOP de US$ 110 millones, mientras que la segunda supone una erogación de US$ 17 millones.

Heber tuvo este martes su primer acuerdo con el presidente Luis Lacalle Pou a quien le transmitió las "malas noticias" con las que se encontró al asumir la cartera. Esas "malas noticias", vinculadas también a la falta de presupuesto del ministerio, tienen que ver con US$ 57 millones que la gestión anterior, encabezada por Víctor Rossi, comprometió.

Según explicó el ministro nacionalista, el MTOP adelantó ese dinero a la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), que gestiona la Corporación Vial del Uruguay (CVU). "Se adelantaron y gastaron parte de los recursos destinados para 2020. Esta situación genera una plata que no vamos a tener en 2020. Es una cifra importante si se piensa que tenemos un presupuesto de Rentas Generales que es de US$ 250 millones o hasta US$ 300 millones", dijo Heber.

La CVU, explicó el ministro, está "sostenida por la Dirección Nacional de Vialidad (del MTOP) y el acuerdo con la CND", que gestiona esa corporación.

Leonardo Carreño

"Tenemos como agregado cómo impacta el precio del dólar. Recibimos del Ministerio de Economía y Finanzas en pesos y tenemos que subsidiar en dólares para la CND y la CVU. Tenemos una situación de descalce que nos preocupa, además de la situación deficitaria para el gasto comprometido", afirmó. El ministro planteó el tema al presidente para ver cómo se las ingenia la cartera, en conjunto con Economía, para sustituir los recursos que faltarán en la ejecución de 2020.

Heber dijo que en ese contexto Uruguay "no está en condiciones" de gastar grandes sumas de dinero para proyectos como el del puerto Capurro, que si bien recalcó que es una obra necesaria anunció que negociará con la empresa constructora para bajar los costos.

"Estamos rediseñando la obra del puerto Capurro. Hubiera sido mejor haber concesionado ese muelle y ese puerto", sostuvo el ministro. "Es mucha plata y tenemos que invertir en rutas, trenes y una pesada carga por delante de compromisos asumidos que hay que cumplir", agregó.

"No estamos en condiciones de afrontarla con los recursos de la Administración Nacional de Puertos (ANP)", sentenció. Esa obra, tal como anunció en su momento el MTOP, permitiría "descongestionar" áreas del puerto de Montevideo que hoy son ocupadas por la industria pesquera. "Los espacios en el puerto de Montevideo son cada vez más requeridos para distintas actividades portuarias y la pesca se ve afectada", dijo entonces Rossi. Las obras, que empezaron en agosto de 2019 llevarán dos años y medio. Por el momento, la industria pesquera fue reubicada dentro del puerto de Montevideo.

Por otra parte, Heber se refirió al puerto deportivo de Punta Carretas. El ministro dijo que no encontró ningún documento que "justificara" la inversión de US$ 17 millones en esa zona de Montevideo. "Si existe una demanda, naturalmente podría haber un ingreso que nos ayude a financiar un puerto de estas características", afirmó.

"No sabemos si hay un estudio de factibilidad, (si hay) necesidad de amarras para veleros deportivos. Estamos preguntando si son US$ 17 millones que vamos a poner los uruguayos en ese puerto", apuntó Heber. "Estamos pidiendo... No pude traer la información porque no hemos encontrado algo que justifique la demanda de embarcaciones", señaló.

"Es la danza de millones de dólares en esto", subrayó. El puerto deportivo en Punta Carretas permitirá, según anunció el MTOP en su portal institucional, tener una marina con capacidad de alojar unas 60 embarcaciones.