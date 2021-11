Copa Libertadores femenina: Nacional trata de adaptarse al calor de Asunción

El plantel de Nacional de fútbol femenino cumplió el lunes su primer entrenamiento en el Yatch & Golf Club de Asunción, preparando el debut en la Copa Libertadores, el jueves a la hora 19:45 frente al local Deportivo Capiatá en el estadio Arsenio Erico.

Las futbolistas están tratando de adaptarse al intenso calor de la ciudad.

Yamila Badell, quien no participó de los últimos partidos del campeonato uruguayo por una sobrecarga muscular, ya entrena normalmente, mientras que Cecilia Gómez se recupera de un esguince de tobillo.

"Nos encontramos con un clima hostil, al que no estamos acostumbrados y tenemos que ver como se adaptan, cómo trabajan en temperaturas elevadas y el desgaste de cada una", dijo el técnico Diego Testas tras el primer entrenamiento de adaptación a la temperatura.

Agregó que "haciendo las cosas bien podemos lograr un buen papel" en el torneo que comienza este miércoles con los partidos Cerro Porteño-Santiago Morning, Ferroviaria-Sol de América, Deportivo Cuenca-Santa Fe y Yaracuyanos-Sociedad Sportiva Kindermann.

La goleadora Esperanza Pizarro indicó que la competencia internacional tiene más ritmo y es muy diferente a la local, pero "nosotras no estamos preparando para enfrentar este tipo de partidos".

Agregó: "No es nuevo para mí jugar en estas competencias más complicadas y con menos espacios y oportunidades de gol, no me asusta mucho, sé de lo que soy capaz, lo trabajamos todos los días porque siempre hay para mejorar. Tengo fe en lo que puedo dar y en lo que mis compañeras puedan dar".

Todavía no piensan en la final que se jugará en el Gran Parque Central, sino en "objetivos cortitos, pasar de fase y hacer historia porque a nivel de clubes locales no han llegado muy lejos en la Copa; si logras todas las metas paso a paso, sabes lo que viene después".

También habló sobre la ausencia de Sabrina Soravilla, que tuvo que abandonar la práctica del fútbol por un problema cardíaco y pasó a integrar el cuerpo técnico: "Nos descolocó un poco no tenerla porque es parte fundamental del plantel, por suerte pudo venir a acompañarnos y cuando tengamos que dar un poquito más, sabemos que ella está ahí afuera, como las demás compañeras que no pudieron venir".

Este martes el plantel vuelve a entrenar por la mañana y por la tarde tendrán una sesión de fotos oficiales para la competencia.