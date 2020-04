Coronavirus: enfermeras reclaman que se cumplan los protocolos para tratar a los enfermos

Silvia Santana, doctora en enfermería, integrante de la comisión directiva del Colegio de Enfermeras de Uruguay y coordinadora del Comité de Enfermeros contra el Covid-19 reclama que se definan y se cumplan los protocolos de atención a los enfermos de coronavirus. Sostiene que para ello es fundamental escuchar la voz de los profesionales de esta área.

¿Qué problemas ven desde el punto de vista de la enfermería en la atención de los pacientes con coronavirus?

Estamos viendo que no se definen protocolos unificados. Hay lugares o áreas como las emergencias donde no se toman las precauciones de tratar a cualquier paciente respiratorio como potencialmente contaminado por el Covid-19, hasta tanto se le haga un test. Los enfermeros que estamos en primera línea, los que trabajamos en las emergencias y en los CTI, tampoco estamos teniendo preventivamente los tests para saber si nosotros mismos no estamos contaminados.

¿A quiénes propone hacerle el test?

A todos los que están en los lugares claves, las emergencias, los que llegan a los domicilios, los que trabajan en las emergencias de hospitales y sanatorios, y en los CTI preparados para asistir a estos enfermos.

¿Qué otras cosas notan que falta?

No estamos teniendo una unificación de criterios. Eso, sin duda, se debe a que los profesionales de la enfermería no estamos participando en el comité de emergencia, y por eso estamos solicitando un espacio donde ser oídos. Estamos permanentemente recibiendo las denuncias de enfermeros del interior del país que nos relatan la falta de unificación de criterios de cómo se deben emplear los recursos materiales, que son finitos. Tenemos que tener definidos claramente cómo hacer uso de esos materiales.

¿Cómo están reaccionando los enfermeros y enfermeras ante esta situación?

Hay de todo. Pero las autoridades deben saber que un enfermero capacitado para trabajar en una pandemia no se logra con tres o cuatro charlas. Tampoco creo que la solución sea llamar a voluntarios. Podemos emplear voluntarios para llevarle la medicación a la casa de gente, para acercarles un surtido, para sacarlos de una duda. Pero en el medio de una pandemia, lo único que podemos lograr, si esos voluntarios son estudiantes y son puestos a atender a los enfermos de coronavirus, es tener una mayor generalización de la pandemia.

¿Entonces qué propone?

Lo que deberíamos estar haciendo es formando personal para el área de CTI, y que esas personas, una vez que estén en CTI, sean el recambio del personal del Hospital Español. Porque vamos a tener que tener recambios cada 13 días. Los respiradores no funcionan solos. La gente pide respiradores, médicos y camas, pero no pide enfermería. Pero yo les digo, de nada nos valen las camas, los respiradores y toda esa infraestructura si no tenemos enfermeros capacitados.

¿Cuántos enfermeros tenemos que estén aptos para trabajar en un CTI con estos enfermos?

Hay mucha gente que está por fuera del sistema porque los concursos suelen tener un tope de edad de 45 años. Son personas que tienen 15 años de trabajo en CTI, que están muy bien formadas y hoy no están trabajando. A ellas hay que traerlas y actualizarlas. Pero actualizarlas no es formarlas. Ellas son fundamentales para ir generando ese recambio necesario que vamos a tener que tener con los enfermeros que hoy están en el hospital de referencia, tanto en el interior como en Montevideo. No es voluntariado, hay que contratarlos.

¿El enfermo juega un papel especial en el coronavirus?

Sí. Hay algo que me importa decir. Dicen que el enfermo muere solo, pero no es así, porque sí hay alguien que está permanentemente: los enfermeros. Muere sin su familia, pero siempre va a estar acompañado.

¿Muchos enfermeros ya están en cuarentena producto no protocolos que no se respetaron?

Sí, sin duda. Nosotros ya tenemos mucho personal en cuarentena, mucho. Para el número de usuarios contaminados con Covid-19, nosotros ya tenemos demasiado personal en cuarentena, más de lo que desearíamos. Es el resultado de haber estado en contacto con usuarios sin las prevenciones adecuadas, y sin la clasificación del usuario. Y eso es producto de que muchas veces, o la mayoría de las veces, no tenemos los elementos que tenemos que tener para que esa situación se cumpla. Enfermería falta a lo largo y ancho del país, no por la pandemia, faltaba de antes. Además de faltar, hay una falta de reconocimiento de la profesión que también es anterior a la pandemia. Todo eso no lo podemos resolver ahora con cinco charlas, ni con voluntarios. Tenemos que resolver de una forma muy profesional, muy organizada, muy bien definida por el Ministerio. Y la voz de las enfermeras debería ser tomada en cuenta.