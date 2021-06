Corporación Vial emitió US$ 150 millones a través de BEVSA para financiar obras en rutas

La Corporación Vial del Uruguay (CVU) emitió con éxito títulos de deuda subordinados del “Fideicomiso Financiero Corporación Vial I” a través de la Bolsa Electrónica de Valores (BEVSA), por un total de US$ 150 millones divididos en tres series dividas en dólares, Unidades Indexadas (UI) y Unidades Previsionales (UP). La demanda total de las tres series alcanzó los US$ 304 millones, duplicando la oferta disponible.

El agente fiduciario, de registro y pago de esta emisión es la Corporación Nacional Financiera Administradora de Fondos de Inversión S.A. (CONAFIN AFISA), propiedad de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), mientras que BEVSA oficia como entidad representante.

La suscripción de los títulos de deuda se efectuó mediante el sistema de licitación SIOPEL de BEVSA en dos tramos: uno mayorista competitivo por precio y uno minorista no competitivo que permitía hasta 500.000 UI como máximo por inversor, aproximadamente unos US$ 57.000.

La Serie 1, correspondiente al 50% del total de la emisión, por el equivalente en UI de US$ 75 millones, paga un 2,75% anual de interés.

En el tramo competitivo en UI se recibieron propuestas con precios entre 94,56 y 105, con una demanda por 1.285.107.700 UI, equivalentes a unos US$ 146 millones, es decir casi el doble de los US$ 75 millones disponibles.

El tramo no competitivo, por hasta 5% del total de la emisión, equivalente a unos US$ 3,75 millones, tuvo una demanda de 32 millones de UI sobre los 33 millones disponibles.

El precio promedio asignado de la serie 1 en UI fue de 101,37, que equivale a un rendimiento de 2,59% anual en UI.

La Serie 2 en Unidades Previsionales (UP) concentraba otro 30% de los US$ 150 millones, equivalente a US$ 45 millones, pagando un interés de 2% anual en UP.

En el tramo competitivo de esta serie 2 se presentaron propuestas con precios entre 100 y 104,95, con una demanda que totalizó 2.932 millones de UP, equivalentes a unos US$ 84 millones, también casi el doble respecto los US$ 45 millones disponibles.

El tramo no competitivo por hasta 10% del total de la emisión, equivalente a unos US$ 4,5 millones, recibió una demanda de 1.754.000 UP, unos US$ 50.000. El precio promedio de la emisión en UP fue de 101,34, que determinó un rendimiento promedio de 1,84% anual en UP para los inversores.

La Serie 3 en dólares americanos por el 20% restante de la emisión, es decir US$ 30 millones en dólares, paga un interés de 3,1% anual en dólares.

El tramo mayorista en dólares de esta serie 3 recibió ofertas con precios entre 107,45 y 93,5 por un total de US$ 64.184.000, lo que es más del doble de los US$ 30 millones disponibles.

En el tramo no competitivo, por hasta 35% del total de la emisión, equivalente a unos US$ 10,5 millones, la demanda fue de US$ 6,6 millones con un precio fijo de 99,66. El precio promedio de asignación de 99,66 determinó una tasa interna de retorno media para la serie de 3,18% anual en dólares.

El plazo de los títulos de deuda subordinados es de 15 años, venciendo en abril de 2035, con cuatro años de gracia en el capital, comenzando a amortizar en abril de 2025 de manera trimestral y la recaudación de peajes es el activo principal de la emisión.

Las series fueron calificadas con AA- (Uy) por Moody´s Local AR Agente de Calificación de Riesgo S.A, lo que refleja la solidez de la emisión.

El gerente general de BEVSA, Eduardo Barbieri, destacó el resultado de la operación y se refirió al papel que la bolsa ha cumplido para hacer posibles proyectos que contribuyen con el desarrollo económico del país. Asimismo, recordó la importancia de seguir impulsando la intervención de los uruguayos en el mercado de capitales.

“La emisión de este fideicomiso ayudará a canalizar fondos de inversores a proyectos productivos, que generan trabajo, actividad y desarrollo. Al mismo tiempo, oficiará como un instrumento que dinamiza el mercado de valores en sus diferentes unidades, ya que es una emisión grande en dólares, y pesos indexados a la inflación y en la unidad previsional”, manifestó.

Con lo recaudado, CVU invertirá en la contratación para la construcción, rehabilitación y mantenimiento de las obras previstas en la concesión, vigente desde octubre de 2015, que contempla la operativa de más de 2.600 kilómetros de puentes y rutas de la red vial nacional.