Corte Electoral definió que dos alcaldes asumieron por error; ellos no renunciarán hasta que se lo pida la Junta

En el departamento de Lavalleja hay dos alcaldes blancos que, por una equivocada interpretación de la ley, ocupan sus cargos en forma ilegítima. Se trata de Bonifacio Daniel Toledo, a cargo del municipio de José Pedro Varela, y Sergio Carpelino, alcalde de Solís de Mataojo. Ambos asumieron semanas atrás, cuando los titulares Daniel Acosta y Verónica Machado –de José Pedro Varela y Solís de Mataojo, respectivamente– renunciaron para dedicarse a la campaña por la reelección. La Corte Electoral confirmó en un informe el error cometido, y el tema deberá ser tratado por la Junta Departamental, pero al momento no hay fecha para la siguiente sesión porque dese que rigen las medidas sanitarias el legislativo departamental está paralizado.

Toledo y Carpelino eran los segundos titulares de las listas de votación y quienes estaban habilitados a suplir a los alcaldes cuando estos tomaran licencias de hasta 10 días, según está estipulado en la Ley de Descentralización y Participación Ciudadana de 2014. Pero al suplir a los titulares en forma definitiva –hasta que las nuevas autoridades asuman en noviembre de este año, luego de la postergación de las elecciones municipales por el coronavirus para el 4 de octubre–, el artículo 11 de esta ley establece que quienes deben hacerlo no son los segundos titulares sino los suplentes, que en estos casos equivalen a los terceros de las listas: Rosario Pereira, para el caso del municipio de José Pedro Varela, y Cecilia Pérez en Solís De Mataojo.

Quienes se dieron cuenta del error fueron los ediles blancos Alejandra Inzaurralde, Andrea Aviaga, Alejandro Giorello y Francisco De La Peña. El grupo estaba estudiando la conformación de las listas de cara a las elecciones municipales y, al analizar el mecanismo de las suplencias, repararon en la irregularidad.

"Para poder comprender mejor la ley y entender el mecanismo de las suplencias, nos manejamos con los casos que había en el departamento. Y ahí fue que advertimos que en esos dos municipios los alcaldes habían asumido erróneamente", dijo Inzaurralde a El Observador. "Frente a eso, primero lo corroboramos verbalmente, y luego hicimos la consulta por escrito ante la Corte Electoral", agregó.

Y el organismo, por unanimidad, entendió que los ediles estaban en lo cierto. En el informe de la Comisión de Asuntos Electorales del organismo, que fue remetido a la Junta Electoral de Lavalleja ante la consulta de los ediles, se aseguró lo siguiente: "Ante la renuncia del Sr. Danielo Alejandro Acosta al cargo de Alcalde del Municipio de José Pedro Varela, debe asumir en dicho cargo el suplente que corresponde según la proclamación de los mismos, en el caso la Sra. Rosario Pereira. Análogamente, ante la renuncia de la Sra. Verónica Machado al cargo de Alcalde del Municipio de Solís de Mataojo, debe asumir en dicho cargo el suplente que corresponde según la proclamación de los mismos, en el caso la Sra. Cecilia Pérez".

En diálogo con El Observador, el ministro Pablo Klappenbach dijo que "la Corte se limitó a informar quién tendría que haber asumido como alcalde", y recordó luego que desde que se crearon las alcaldías y municipios en 2010 la Corte Electoral "ha tendido a dar explicaciones y ayudar, debido a las consultas y montones de dudas que se generaron" desde entonces.

Pero el organismo no tiene competencia para hacer algo distinto que la correcta interpretación de la norma. "No podemos hacer más nada. Es el gobierno departamental el que deberá resolver; nosotros no podemos interferir", explicó Klappenbach.

Tanto Toledo como Carpelino dijeron que están a disposición de lo que resuelva la Junta Departamental, pero que no piensan renunciar hasta que ello ocurra. "Cuando se me comunique, yo entregaré la alcaldía inmediatamente, pero sería una locura hacer otra cosa: fui el municipio el que me convocó en el cargo, y si el municipio se equivocó, no fue de mala fe. Y si yo mismo hubiera sabido que mi cargo no correspondía, no lo hubiera ocupado". Sin embargo, quiso que quede registro de su malestar por el hecho de que se hicera público el informe de la Corte Electoral y que "circulara de manera indebida, sin que se presentara con reserva ante la Junta Electoral".

Carpelino, que no se mostró molesto por eso último, también dijo que está esperando la comunicación formal del legislativo departamental para deponer el cargo.

Para Inzaurralde, en tanto, este es un un asunto que debería abordarse en forma urgente. "Pusimos en conocimiento al presidente de la Junta para que notifique a los municipios y que esto se ponga en el primer punto del orden del día de la próxima sesión; pero el presidente, por el reglamento interno de la Junta de Lavalleja, tiene la competencia para resolver por carácter urgente y después someterlo a consideración de los ediles", declaró.

La edila nacionalista entiende que la situación no es menor. "Involucra mucha responsabilidad política. Imaginate: la Intendencia está permitiendo que se administren fondos por parte de quienes no son los que legítimamente deberían haber asumido el cargo. Es importante esto, y creemos que el hecho de que la Junta no esté funcionando no justifica que no pueda resolverse, y que deberían usarse loa canales de urgencia y después que sea convalidado por todos los ediles, porque no hay dos interpretaciones", reclamó.

Sin gravedad

Óscar Villalba, el presidente de la Junta Departamental de Lavalleja, dijo que estaba al tanto de la situación, pero que al momento el asunto no se va a resolver, por dos razones. Primero, dijo, porque entiende que el cuerpo no tiene forma de sesionar. "Para reunirnos fuera del recinto, necesitamos 21 votos", y para ello tiene que juntarse esa cantidad de personas en una sala que "es muy chica", y que pondría en riesgo a todos de contagiarse de coronavirus. "Y no estamos en condiciones técnicas como para sesionar en forma virtual", añadió.

Y segundo, porque desde su punto de vista el problema no es "de vida o muerte".

"Estamos al tanto del problema, y nuestro asesor jurídico tiene a estudio el tema: yo le pasé la carta de la Corte inmediatamente, pero lamentablemente estamos en esta situación y no podemos hacer nada", justificó.

Consultado sobre el pedido de Inzaurralde, respondió que tampoco puede hacer nada. "No puedo resolver de urgencia, porque la Junta cumple una función de contralor. Por lo tanto, estamos para ver si hubo alguna irregularidad. Pero esto es algo que lo tiene que resolver la alcaldía", opinó.

Sobre el conflicto legal y el mecanismo de las suplencias que no fue respetado, dijo: "Es algo no lo puede entender ni nuestro abogado". Y reclamó: "No exageremos, el lunes 13 nos vamos a reunir y ver qué hacemos y tomar las medidas necesarias, pero sin desesperar, porque estamos en una situación complicada del país" debido a la pandemia mundial.