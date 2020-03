Corte Electoral dice no poder asegurar el "normal desarrollo" de las elecciones departamentales

La Corte Electoral reunió este martes a los representantes de los partidos políticos para comunicarles las "dificultades" que enfrenta el organismo a la hora de organizar las elecciones departamentales del 10 de mayo en un contexto de emergencia sanitaria.

En un documento remitido a cada uno de los 11 partidos políticos, la Corte afirma que "no puede asegurar el normal desarrollo del proceso y de la jornada electoral" prevista para el segundo domingo de mayo, tal como establece el numeral 9 del artículo 77 de la Constitución.

Para la Corte Electoral "es claro" que "las recomendaciones actuales a adoptar en virtud de la emergencia sanitaria" no son compatibles "con la movilización que implica la convocatoria al cuerpo electoral a sufragar y con la realización de los escrutinios primarios y departamentales correspondientes".

A raíz de las advertencias del organismo, los partidos políticos acordaron iniciar conversaciones para evaluar la posible postergación del acto eleccionario.

El nacionalista Pablo Abdala, presidente interino del partido de gobierno, dijo a la salida de la reunión que "la solución que se adopte no será una solución sencilla" y que es tarea de los partidos evaluar los pasos a seguir.

"La Constitución es muy rígida en cuanto a que las elecciones deben realizarse el segundo domingo de mayo, pero dadas las circunstancias estamos frente a una situación absolutamente excepcional y extraordinaria", afirmó.

Abdala destacó por ejemplo la postura del constitucionalista Martín Risso, quien dijo a El Observador que una posible salida es votar una ley interpretativa que permita mover la fecha en caso de emergencia sanitaria.

"La Constitución no es un pacto suicida. Si bien es cierto que no dice una palabra de la posibilidad de postergar las elecciones, en caso de guerra, epidemia o terremoto no cabe duda de que hay que hacerlo", afirmó el catedrático de la Universidad Católica.

Tanto Risso como Abdala coinciden en que esa salida necesita de un "importante consenso" del sistema político para evitar que algún actor se sienta perjudicado.

El expresidente Julio María Sanguinetti, secretario general del Partido Colorado, dijo que "hay un vacío en la Constitución" aunque pidió tener en cuenta que las advertencias de la corte refieren "al día de hoy" y "no son una cosa absoluta".

Sanguinetti remarcó que "no hay ninguna solución sencilla", pero que hay que buscar alternativas. Según afirmó, otra opción puede ser establecer que el voto no sea obligatorio mediante una "ley constitucional", aunque eso también requeriría un plebiscito. El actual senador dijo que en caso de que la emergencia se extiende, habrá que decidir si priorizar una "imperfección" en la ley o en el acto eleccionario.

Por su parte, el presidente del Frente Amplio Javier Miranda planteó que "hay distintas alternativas y hay que estudiarlas, todo dentro del marco de la Constitución". "Somos los partidos políticos los que debemos intercambiar para ver cómo superamos esta situación. Hay una disposición constitucional. En el caso de que se llegue a acuerdo de prorrogar, (será mediante) interpretación de esa norma o reforma constitucional", señaló.

¿Qué dijo la Corte?

La Corte Electoral no tiene potestades para dirimir la discusión sobre la fecha, ya que solo cumple las leyes y su función es poner en marcha las elecciones con garantías absolutas.

En su informe a los partidos políticos, el organismo planteó todas las dificultades que las disposiciones sanitarias acarrean para el normal funcionamiento de los comicios.

Según la Corte, en las actuales circunstancias no podrían asegurar de forma completa las garantías del proceso electoral. Entre los obstáculos mencionados están la movilización de unos 42 mil funcionarios públicos, las previsibles dificultades de los partidos para designar delegados, la imposibilidad de hacer capacitaciones adecuadas y la afectación de otras tareas de contralor y organización.

"La primera conclusión a que se arribó es que en un escenario cambiante día a día las medidas sugeridas para atender la emergencia sanitaria afectan el cronograma de tareas. Atento a ello, la Corte Electoral entiende oportuno y necesario poner la situación en conocimiento del sistema político a efectos de que se evalúen las medidas que correspondan con respecto a las referidas elecciones", dice el documento enviado a los partidos.

"Es claro que la aplicación de las recomendaciones formuladas por la Oficina Nacional de Servicio Civil en cuanto a asistencia del personal a las dependencias del organismo altera el normal desarrollo del cronograma electoral y por consiguiente su cumplimiento. La reducción de personal y la recomendación de no realizar reuniones de numerosa concurrencia afectará directamente la formación de los instructores y de los miembros de las comisiones receptoras de votos", agrega el texto.

Según la Corte, "si bien la capacitación podría realizarse totalmente a distancia, esta decisión reducirá sensiblemente la calidad y el resultado de dicha capacitación".

Por otra parte, señala como "previsible" que "existan dificultades para la confección de los insumos necesarios para la elección (actas, constancias de voto, etc.) y el armado de las maletas electorales". Además, el documento indica que "a la fecha no es posible asegurar que los proveedores de la Corte Electoral estarán en condiciones de cumplir en tiempo y forma con la entrega de los materiales para la elección".

Tampoco se descartan "dificultades en la distribución de las maletas electorales a los circuitos de votación" –a cargo de funcionarios militares y policiales–, así como "en la designación de los integrantes de las comisiones receptoras de votos, que ascenderán a más de 42 mil funcionarios públicos o escribanos (entre titulares y suplentes)".

"Es de suponer que igual dificultad tendrán los partidos y agrupaciones políticas para la designación de los delegados generales y circunvales, que forman parte de las garantías del proceso electoral", añade el documento.