Partidos políticos inician conversaciones para evaluar postergación de elecciones municipales

El coronavirus invadió todos los rincones de la vida social y la política no quedó afuera de la cuarentena. La actividad en el Parlamento, los proyectos prioritarios del gobierno y hasta las inminentes elecciones departamentales se ven, como todos los uruguayos, amenazadas ante el avance de la enfermedad y las medidas preventivas.

En ese contexto, la elección de los intendentes, las Juntas Departamentales y las autoridades municipales asoma como un tema de preocupación, dado que la Constitución establece una fecha fija pero algunos dirigentes –de varios partidos– entienden conveniente postergarla. El numeral 9 del artículo 77 establece que las elecciones departamentales "se realizarán el segundo domingo del mes de mayo del año siguiente al de las elecciones nacionales". Si se respeta a rajatabla la Constitución, las elecciones tienen que ser el próximo 10 de mayo. ¿Hay lugar entonces para cambiar la fecha de acuerdo a cómo avance la emergencia sanitaria?

Por lo pronto, la Corte Electoral recibirá este martes a las 11 de la mañana a los once partidos políticos para transmitirles un informe con el estado de situación. Fuentes del organismo dijeron que el objetivo de la reunión es comunicar las "dificultades" que afronta la Corte para organizar las elecciones en un contexto de importantes restricciones a la movilidad y la aglomeración de personas. Entre las autoridades del organismo hay "preocupación" por la imposibilidad de acompasar la instrumentación del acto eleccionario a las medidas sanitarias dispuestas por el gobierno.

Camilo dos Santos

Las fuentes aclararon que no es potestad de la Corte sugerir o resolver la postergación, y que simplemente se informará a los partidos para que sean ellos quienes discutan las medidas a tomar. En estas horas, referentes de las distintas colectividades políticas ya han iniciado contactos para evaluar el tema y también consultarán con expertos jurídicos.

Dirigentes de distintas tiendas políticas consultados por El Observador dijeron que todavía es prematuro para tomar una decisión pero que no se descarta la postergación de las elecciones departamentales. En lo que hay acuerdo es que el aplazamiento solo podría venir de la mano de un "amplio acuerdo político".

El constitucionalista Martín Risso dice que el aplazamiento de las elecciones no solo es posible, sino "de sentido común". "La Constitución no es un pacto suicida. Si bien es cierto que no dice una palabra de la posibilidad de postergar las elecciones, en caso de guerra, epidemia o terremoto no cabe duda de que hay que hacerlo", afirmó a El Observador.

Según Risso, director de la cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Católica, una forma de salir del paso es mediante el numeral 20 del artículo 85, según el cual es competencia de la Asamblea General "interpretar la Constitución" a través de una ley. El catedrático planteó que si bien esa ley interpretativa puede ser aprobada por mayoría simple, en caso de elegirse esa opción debería buscarse la "unanimidad" para evitar que algún actor se sienta perjudicado.

"Encontrar la interpretación constitucional"

El senador nacionalista Jorge Gandini se pronunció a favor de postergar los comicios departamentales. “Es imposible realizar elecciones en la que se movilizan más de 2 millones de personas sin aumentar el contagio (...) En los próximos días el Parlamento también deberá adoptar medidas para postergar las Elecciones de mayo y extender mandatos", escribió en Twitter. Según Gandini, es necesario "encontrar la interpretación constitucional" que así lo permita.

Suspenden actos de campaña

Los candidatos a la Intendencia de Montevideo resolvieron en las últimas horas suspender sus actos de campaña y reducir la actividad proselitista a medios de comunicación y redes sociales. La primera en hacerlo fue la candidata de la coalición multicolor, Laura Raffo, quien el viernes informó la cancelación de toda actividad que implicara "aglomeración de gente en espacios cerrados".

Este lunes, los contendientes del Frente Amplio también anunciaron medidas similares. Álvaro Villar comunicó que su campaña continuaría "por otros medios utilizando la creatividad, enfatizando el uso de las redes sociales y respetando las medidas definidas por el gobierno nacional".

"El vínculo directo con la gente es insustituible, pero en estos momentos debe primar la responsabilidad ante las circunstancias que vive el país y el mundo", expresó Villar a través de un comunicado. También informó que retomará las guardias quirúrgicas "en función de que hay neurocirujanos en cuarentena". El exdirector del Hospital Maciel, había puesto en suspenso su actividad profesional para concentrarse en la campaña.

Carolina Cosse, en tanto, resolvió junto a su equipo suspender todas las actividades presenciales y apelar al contacto por medio de las tecnologías de la información. "Nos cuidamos entre todas y todas", tuiteó la candidata. Horas más tarde, Cosse inició una transmisión vía redes sociales en la que explicó cómo va a ser la operativa de aquí en adelante. La candidata dijo que el próximo miércoles, día en que tenía previsto visitar una coordinadora, dará lugar a la "primera actividad virtual" de su campaña. "Les va a aparecer un link en Facebook, Twitter e Instagram. Haciendo click vamos a poder interactuar", explicó.

El comando de Daniel Martínez se reunió este lunes a la tarde para evaluar los pasos a seguir. A la salida, la diputada y exsubsecretaria de Salud Cristina Lustemberg dijo que acordaron "cambiar radicalmente el eje de la campaña" a fines de evitar el "contacto masivo" y pasar en cambio a actividades "vía redes sociales". "Con respecto a las elecciones va a haber que hacer un seguimiento diario. Sé que el presidente del Frente Amplio (Javier Miranda) ha estado tomando contacto con otros actores políticos y de la Corte Electoral. Hay que ser muy precavidos", agregó la diputada.