Cosse gastó en Antel US$ 90 millones en publicidad, casi el doble que otros gobiernos del FA

El directorio de Antel destinó a "publicidad y propaganda" entre 2005 y 2019 US$ 194 millones (unos $ 4,6 mil millones), pero si se analizan los períodos de gobierno el directorio presidido por la senadora y actual candidata a la Intendencia de Montevideo, Carolina Cosse, fue el que destinó mayores recursos a ese rubro. Entre 2010 y 2014 Antel gastó US$ 91 millones, casi el doble que el anterior, presidido por María Simon, que gastó US$ 48 millones, mientras que el siguiente, al frente de Andrés Tolosa, destinó US$ 56 millones.

La información fue proporcionada a El Observador por el directorio de Antel en respuesta a un pedido de acceso a la información pública, luego de que se decidió levantar la reserva a la información, declarada por los anteriores directorios. La información entregada está certificada por la consultora Pricewaterhouse Coopers, según consta en los documentos, y el dólar está convertido al tipo de cambio promedio anual.

La cifra gastada por el directorio presidido por Cosse, equivale al monto que se conoce costó la construcción del Antel Arena. Esa obra, promovida también por Cosse, tuvo un costo de US$ 90,5 millones de acuerdo con en análisis realizado por el Tribunal de Cuentas.

Además, si se analizan los gastos destinados a publicidad y propaganda por año, se advierte de un incremento del gasto en años electorales, que se ha dado sistemáticamente en todos los períodos de gobierno.

En el primer gobierno de Vázquez en el año electoral 2009 se invirtieron US$ 15 millones ($ 343 millones) en este rubro, cuando al comienzo del período, en 2005 se habían invertido casi US$ 5 millones ($ 116 millones). A su vez, en el año 2014 se gastaron US$ 23 millones (casi $ 534 millones), mientras que en el año 2010 se habían destinado US$ 12 millones ($247 millones).

En el último período en cambio, el monto destinado a la publicidad fue más parejo ya que se gastaron US$ 12,6 millones ($345 millones) en 2015 y US$ 12 millones ($ 425 millones) en 2019.

Esa reducción del gasto coincidió con que al asumir su segundo mandato Tabaré Vázquez ordenó recortar gastos en publicidad de las empresas públicas. Con un déficit fiscal que en marzo de 2015 se había ubicado en 3,4% ordenó tomar medidas para reducir el gasto público, y pidió a los entes reducir a la mitad la publicidad y a las empresas monopólicas cortar ese rubro por completo.

El presidente de Antel, Gabriel Gurméndez dijo a El Observador que se le había puesto "una lápida a toda esta información y eso ha impedido un ejercicio de contralor ciudadano, público, periodístico o parlamentario". En algunos casos las reservas estaban establecidos por diez años y en otros casos por 15 años.

El Observador

El jerarca agregó que directorio que preside quiere darle "una impronta de transparencia" a la gestión y es por eso que uno de las primeras medidas que tomó fue "desclasificar toda la información reservada referente a gastos publicitarios, auspicios, eventos promocionales, y este tipo de gastos de todas las campañas ya finalizadas hasta el 31 de diciembre de 2019".

"Parece contradictorio que el Antel de todos –en alusión al eslogan de la empresa– no va con la posibilidad de todos de conocer realmente en que se están usando estos recursos". Si bien aclaró que seguirán siendo reservados "ciertos aspectos como puede ser un secreto comercial, contratos de confidencialidad, datos personales o aspectos vinculados a la seguridad", la regla será que la información sea pública.

Ya lo había hecho con la información sobre el Antel Arena, cuya reserva se levantó el 6 de agosto. Además, se dispuso la realización de una auditoría. El 7 de setiembre vence el plazo para que las empresas se postulen al llamado a licitación para auditar en 30 días los balances del Antel Arena.

Campañas y auspicios

De acuerdo con la información entregada por Antel, la publicidad y propaganda se divide en: campañas publicitarias, exposiciones, publicación de avisos y propaganda. Esta última corresponde a los montos destinados a auspiciar eventos deportivos o culturales, entre otros.

En cada período el monto destinado a campañas publicitarias varió y también se destaca el período de Cosse por ser el que más dinero gastó. Mientras que en el primer gobierno del FA se destinaron US$ 37 millones ($ 860 millones), en el segundo gobierno de José Mujica, Antel gastó US$ 160 millones ($ 3.300 millones) y en el último se destinaron US$ 22 millones ($ 673 millones).

También en el rubro "propaganda" o auspicios se gastó cuatro veces más que en el primer directorio del FA. Mientras que la gestión encabezada por Simon y luego por Edgardo Carvalho, entre 2005 y 2009, destinó US$ 7 millones ($ 164 millones); entre 2010 y 2014, bajo la presidencia de Cosse, ese monto aumentó a US$ 33 millones ($ 703 millones), y se mantuvo en US$ 33 millones entre 2015 y 2019 por el tipo de cambio aunque en pesos aumentó a 1.000 millones, con Tolosa al frente del ente.

Diego Battiste

En cuánto al rubro destinado a exposiciones, entre 2005 y 2010 se destinaron US$ 2 millones ($ 49 millones); US$ 1,6 millones ($32 millones); y US$ 11.200 ($ 326.239).

Por último, en el rubro publicación de avisos, se destinaron US$ 566 mil ($13 millones), US$ 515 mil ($ 10 millones); y US$ 276 mil ($ 8 millones).

"No hubo correlación"

El actual presidente de Antel afirmó que estos montos destinados a publicidad "no se vieron reflejados en los números de la compañía". "La inversión en auspicios, marketing, publicidad y eventos debió haberse reflejado –y no es el caso–, en mayores ventas, nuevos números de clientes, mayor penetración de celular o en los resultados económicos de la compañía en cada año".

"Claramente no existe una correlación entre el monto invertido en esos años y esas variables, particularmente en esos años que hubo picos muy grandes" (de gasto), aseguró.

Según datos de Ursec sobre el mercado móvil en 2009 Antel tenía el 41%, frente a Movistar con el 39% y Claro el 20%; en 2011 tenía el 46%, Movistar el 38% y Claro el 16%; mientras que en 2014 tenía 53%, 31% y 16%, cifras que se mantuvieron en 2018.

Dentro de las contrataciones, Gurméndez explicó que hay algunas que vencieron, y otras que están en curso con diferentes plazos.

Al ser consultado sobre si el directorio tomó alguna medida sobre la publicidad, respondió: "Estamos en proceso de mejora de la gestión; ya este año se van a notar otros resultados en materia de gestión publicitaria".

Agregó que ahora el foco va a ser "el cliente". "En monto y en calidad nuestro esfuerzo y el foco va a estar puesto en la gestión de los recursos y bienes publicitarios para nuestros clientes. Ese es el manejo responsable que se debe hacer y va a definir una política que calificaría de profesional".

Gurméndez dijo que parte de esos rubros se podían haber volcado "a nuevas células de celular o a fibra óptica, o a logar mejores resultados en la venta". A modo de ejemplo, una celda con la que se puede llevar internet a un barrio cuesta US$ 200 mil.