Paganini sobre auditoría del Antel Arena: "Los números no están del todo claros"

El ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, se refirió este jueves al pedido de auditoría externa que se va a hacer sobre el Antel Arena y también sobre Ancap.

El jerarca señaló que el gobierno quiere dejar “las cosas claras” y que “los números del Antel Arena no están del todo claros”, aunque se sabe que la inversión rondó los US$ 100 millones.

“Hemos visto variaciones en lo que se ha manejado, pero falta un número final. Por eso queremos una auditoría externa que mire todo, porque si bien en la contabilidad hay mucho número registrado, pueden existir cosas registradas con otros rubros por alguna de las empresas subsidiarias”, apuntó el ministro.

El gobierno anunció este jueves que ya está listo el pliego del concurso para contratar a la consultora que se encargará de implementar la investigación, que tiene por objetivo informar en menos de 30 días realmente cuánto dinero se debe por el Antel Arena.

“No sabemos cuánto debemos por el Antel Arena, pero debemos mucha plata. Según lo que estimamos, son US$ 45 millones, porque estamos pagando cuotas semestrales”, afirmó el vicepresidente de Antel, Robert Bouvier.

Aunque este tipo de complejos son valuados en función a ingresos futuros y actualmente la actividad es casi nula debido a la pandemia, se estima que el Antel Arena tiene un valor actual de US$ 33 millones.

Sobre la inversión, Bouvier opinó que el anuncio de la exministra de Industria, Carolina Cosse, de que el Antel Arena saldría US$ 40 millones “era la forma de que aprobaran el proyecto”. Según informó El País en junio, el estadio costó cerca de US$ 110 millones.

Según datos que el Directorio de Antel presentó a Búsqueda, durante 2019 el complejo generó una pérdida de US$ 1.354.400 ($ 47.743.929), calculado con el dólar promedio de ese año. A su vez, durante 2020 (hasta junio), el edificio tuvo pérdidas por US$ 644.016 ($ 26.667.430), calculados al dólar promedio en ese período. Por tanto, la pérdida acumulada fue de $ 74.411.359 (casi US$ 2 millones al tipo de cambio promedio de 2019). Con valores actuales del tipo de cambio la cifra sería de US$ 1,7 millones.

La fiesta inaugural del Antel Arena celebrada en 2018 costó US$ 195.654. La bailarina Maria Noel Ricetto cobró US$ 5.000 por conducir el evento. El servicio de catering de Ana Durán costó US$ 10.000, la productora se llevó U$S 42.000, mientras que la instalación de una pantalla LED en el escenario principal costó US$ 15.000 y US$ 12.500 la pirotecnia para el show central.

El presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, dijo a Búsqueda que el 6 de agosto la empresa decidió “levantar las reservas, revocando las resoluciones de las autoridades anteriores del año 2017 y 2019 que clasificaban la información vinculada al Antel Arena como reservadas”.