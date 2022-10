Crece la demanda por elecciones generales para la elección del reemplazante de Liz Truss

A pocas horas de la renuncia de Liz Truss como primera ministra del Reino Unido, el diario The Independent, haciéndose eco de una creciente demanda de elecciones generales para la elección del reemplazante de Truss, lanzó una campaña de firmas que en pocas horas superaba los 300.000 suscriptos y concitaba el apoyo de notorias figuras públicas.

The independent es un diario ubicado hacia el centro izquierda liberal el espectro político y es propiedad, junto a otros medios, del millonario ruso-británico Evgeny Lebedev, hijo de un ex miembro de la KGB.

El líder laborista, Sir Keir Starmer, dijo que el público "merece dar una opinión adecuada sobre el futuro del país", mientras que el líder liberal demócrata, Sir Ed Davey, hizo un llamado a los parlamentarios conservadores para que "cumplan con su deber patriótico, pongan al país en primer lugar y den voz a la gente".

La primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, se sumó a las demandas proelecciones y dijo: “Los intereses del partido Tory no deberían preocupar a nadie en este momento. Una elección general es ahora un imperativo democrático”.

La campaña del diario comenzó a principios de esta semana cuando se hizo evidente que Liz Truss no tenía ya la confianza de su partido y tampoco la del público en general, lo que se reflejaba en las encuestas de opinión que distintas consultoras realizaban en ese momento.

El sucesor de la exprimera ministra podría decidirse el lunes si los 357 diputados conservadores se unen detrás de un solo candidato. Si se dividen entre dos contendientes, la decisión final volverá a recaer en los aproximadamente 170.000 miembros del Partido Conservador que eligieron a Truss como líder en septiembre.

Si solo un candidato obtiene las nominaciones de 100 o más diputados conservadores, se convertirá en primer ministro sin que ninguno de los 47 millones de votantes del Reino Unido haya tenido participación en la designación de alguno de los candidatos.

El eventual ganador se convertirá en el cuarto primer ministro consecutivo en ser elegido por parlamentarios conservadores, como lo fue Theresa May, o miembros del partido, como Truss y Boris Johnson.

El nuevo primer ministro será el tercero este año y el tercero desde que los conservadores obtuvieron por última vez un mandato de los votantes en las elecciones de diciembre de 2019.

Pero podría quedarse en el número 10 de Downing Street hasta enero de 2025 -unos 15 meses- antes de tener que retirarse.

El líder laborista Sir Keir Starmer dijo: “Los Tories no pueden responder a su último caos una vez más simplemente chasqueando los dedos y barajando candidatos en las alturas sin el consentimiento del pueblo británico.

“No tienen mandato para someter al país a otro experimento más; Gran Bretaña no es su feudo personal para hacer lo que quieran, el público británico merece dar una opinión adecuada sobre el futuro del país”, agregó.

“Debe tener la oportunidad de comparar el caos de los conservadores con los planes laboristas para solucionar su desorden, hacer crecer la economía para los trabajadores y reconstruir el país para un futuro más justo y más verde. Debemos tener la oportunidad de un nuevo comienzo. Necesitamos elecciones generales, ahora”, expresó también el líder laborista.

Debido a los cambios constitucionales introducidos por Johnson, el nuevo primer ministro tendrá el poder de convocar elecciones en el momento que elija, siempre que el parlamento se disuelva antes de la fecha límite del 17 de diciembre de 2024. La disolución debe ser seguida dentro de los 25 días por una elección.

Si el primer ministro se niega a convocar una votación anticipada, los parlamentarios conservadores tendrán la clave para llevar a cabo una elección votando junto con los partidos de la oposición para llevarla a cabo.

Pero como las encuestas apuntan a una derrota total de los tories si se celebraran elecciones ahora, la mayoría de los parlamentarios conservadores ven la idea como un anatema.

Sin embargo, la exministra conservadora Anna Soubry, quien renunció al partido para formar Change UK, un partido europeísta de corta vida, dijo: “La única forma de detener el caos, restaurar la estabilidad y la competencia es una elección general ahora. La única persona con las habilidades para guiarnos a través de la crisis económica y restaurar la decencia en la política es Keir Starmer”.

La colíder del Partido Verde, Carla Denyer, dijo: “El gobierno simplemente no puede gobernar, no es apto para el cargo.

“Necesitamos una elección general ahora para que la gente pueda votar por las políticas que reviertan este lío”.

El activista anti-Brexit Femi Oluwole dijo: “Al despedir a Liz Truss y descartar una elección, los conservadores anulan los votos de los parlamentarios y miembros conservadores y se niegan a permitir que el público vote. Piensen en lo históricamente peligroso que es dejar que un líder no electo surja de este caos. Elecciones generales ahora”.

El actor y comediante de The Thick of It, la exitosa serie británica que habitualmente satiriza las peripecias de los gobiernos, Chris Addison, tuiteó: “Elecciones generales ahora”.

También el alcalde del Gran Manchester, Andy Burnham, dijo: “No podemos seguir así. Elecciones generales ahora”.

Y el exasesor de Tony Blair, Alastair Campbell, dijo que la forma del nuevo gobierno ya había sido “cosida” entre Rishi Sunak, Jeremy Hunt y Penny Mordaunt.

“No tienen derecho a tratar a todos nuestros cimientos democráticos como un juguete para su miserable, podrido e inútil partido. Elecciones generales ahora”, exigió.

El líder del Partido Nacional escocés (SNP), Ian Blackford, también presionó por una elección y dijo que "la gente no aceptará nada menos".

Y el líder laborista y miembro del parlamento escocés Anas Sarwar dijo: “Es correcto que Liz Truss haya renunciado. Pero ahora todo este gobierno Tory tiene que irse”.

“El próximo líder Tory no tendrá mandato para ser primer ministro, necesitamos elecciones generales ya”.