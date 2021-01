Creció 6% la facturación por las exportaciones de lácteos

La facturación derivada de las exportaciones uruguayas de productos lácteos durante el año 2020 ascendió 6% comparada con la facturación lograda en el ejercicio de 2019, lo que se explica por una mejora en los ingresos correspondiente a los subrubros leche en polvo entera, leche en polvo descremada y queso que superó a la caída que se generó en el caso de la manteca.

Eso establecieron los técnicos del Instituto Nacional de la Leche (Inale), quienes informaron que considerando el conjunto de los rubros –leche en polvo entera, leche en polvo descremada, quesos y manteca– en enero-diciembre de 2020 se exportó por US$ 692 millones (con base en datos de la Dirección Nacional de Aduanas).

Si se comparan los 12 meses de 2020 con igual lapso de 2019, en leche en polvo entera las exportaciones medidas en dólares crecieron 11%, las de leche en polvo descremada aumentaron 6%, las de quesos aumentaron 4% y las de manteca bajaron 29%.

Si la lectura se hace con base al volumen colocado (en 12 meses de este año se alcanzaron las 208.599 toneladas considerando todos los rubros), se apreció un aumento de 12% en leche en polvo entera, una baja de 2% en leche en polvo descremada, un incremento de 7% en quesos y una suba de 4% en manteca, siempre comparando el total de 2020 y 2019.

Leche en polvo entera: lidera con mucha luz

La leche en polvo entera sigue siendo, por mucha distancia, el producto más exportado: 146.682 toneladas en todo 2020, es decir el 70,31% del total embarcado, generando el ingreso por sí solo de US$ 448,2 millones, el 64,76% del total obtenido por las exportaciones lácteas.

Con relación a los precios promedio logrados, siempre con base en la comparación de los últimos dos años completos, no hubo cambios para la leche en polvo entera, se produjo una suba de 9% en leche en polvo descremada, una baja de 3% en quesos y una caída de 32% en manteca.

Por último, considerando lo más reciente, es decir exclusivamente lo que sucedió con los negocios correspondientes a diciembre de 2020, los precios promedio fueron: US$ 3.086 por tonelada para leche en polvo entera, US$ 2.704 para leche en polvo descremada, US$ 4.082 para quesos y US$ 3.328 para la tonelada de manteca.

Juan Samuelle

A continuación, el informe completo elaborado por los técnicos del Inale, remitido a El Observador:

DICIEMBRE 2020 Exportaciones by Juan Samuelle