Cris Morena filmará en Uruguay un spin-off de Floricienta: "Mi país está pasando por un momento muy difícil y tengo ganas de hacer esta serie en un espacio de paz"

Polleras tableadas a cuadrillé y corbatas sobre camisas blanca. La mansedumbre del feriado en el Centro de Montevideo contrasta con la efervescencia juvenil de los adolescentes que caminan como si bailaran por los pasillos del Auditorio Nacional del Sodre. Hasta que todo se detiene por un momento.

Un hombre de traje negro se adelanta y retira el cordón rojo para Cris Morena pueda bajar la escalera hacia la sala Hugo Balzo y los jóvenes se acumulan para saludarla, gritarle y capturarla al menos un momento en su celular. ¡Cris, tirame un beso! ¡Cris, te queremos! ¡Cris, hace un corazón con las manos! ¡Cris, ¿te gusta Uruguay?! ¡Cris, te invito a mi casa si querés! La productora se detiene en la escalera y les dedica unos minutos de calma a la emoción de los jóvenes admiradores. Les responde con amabilidad y les tira un beso. Les dice que le encanta Uruguay, que le gusta estar ahí con ellos y que se va a "quedar por un tiempo largo".

El motivo es su próxima serie: Margarita. Un spin-off de su exitosa Floricienta, la telenovela de 2004 que seguía a una carismática joven que empezaba a trabajar como niñera en la casa de los Fritzenwalden. Esa que sonaba a Mi Vestido Azul, Flores Amarillas y Tic-Tac. La del árbol mágico y las haditas. La de historias de amor entre clases sociales. La que fue emitida en más de cuarenta países y tuvo cuatro giras musicales.

La nueva serie tendrá 40 capítulos de 35 minutos en los que se desarrollará una nueva historia, con nuevos talentos y composiciones musicales. "Es un universo que yo amo, que es el universo de los jóvenes y de los niños, no tan niños como Chiquititas pero sí de los preadolescentes, y de la gente que no es tan adolescente y que quiere volver a revivir esas historias de amor donde uno tardaba mucho darse un beso y donde pasaban cosas increíbles", dijo la creadora a El Observador.

Chiquititas, Rebelde Way, Verano del 98, Rincón de Luz, Alma Pirata, Jugate conmigo y Aliados son algunos de los títulos con los que Cris Morena marcó generaciones de jóvenes y niños en los últimos 30 años. Historias que formaron parte de tardes frente a la televisión, gargantas exhaustas de cantar sus canciones a los gritos y pies cansados de tanto imitar las coreografías de aquellos niños que cantaban, bailaban y actuaban al mismo tiempo con la profesionalidad de cualquier artista de la comedia musical.

Actriz, compositora, modelo, presentadora de televisión, productora, empresaria y cazatalentos, Cris Morena se convirtió a sí misma en uno de los nombres más importantes de la industria del entretenimiento. Esta tarde de junio una nueva generación de jóvenes uruguayos participa de una masterclass insensiva con ella. Todos tienen sus sueños intactos. Y ahí están para ir detrás de ellos.

Con una falda plisada en tonos neutros, un buzo rosa con lentejuelas tostadas y su característico cabello rubio y ondulado recibe a la prensa en la sala Adela Reta del Auditorio, donde todavía está montada la escenografía de otra historia de fantasía: La Bella Durmiente. La magia y las historias épicas siempre fueron parte del universo de Cris Morena.

¿Es verdad que gran parte de tu ejercicio creativo se creó en una biblioteca familiar?

Yo siempre digo que es verdad, porque en ese momento no lo sabía, pero como no me gustaba dormir la siesta, sobre todo en los veranos, odiaba la siesta, me decían, ‘bueno, si no dormís la siesta te quedas en la biblioteca’. Y la biblioteca era un cuarto lleno de libros de todo tipo, desde cosas super simples y tontas o cuentos de niños, hasta Descartes. Además tenía un piano, yo tocaba piano desde muy chiquita, desde los cinco años, y también tenía una máquina de escribir porque mi abuelo fue el dueño de la Pitman, que fue un lugar muy importante para todas aquellas personas que querían escribir a máquina. Entonces, para mí era un mundo de maravillas. Y ahí leía, leía, leía y tocaba las teclas, las que podía. Pasaba horas ahí adentro. Hasta que me abrían la puerta.

Contaste las historias con las que crecieron varias generaciones. ¿Qué crees que es lo que nos emociona? ¿Cuál es la base de una buena historia?

La base de una buena historia es saber contarla. Contarla con toda la emoción, la gracia, darle a cada personaje una personalidad muy particular con la que querés llegar a algún lado especial. Que empiece la serie o la película y a los dos minutos vos sepas de qué se trata, que entiendas perfectamente el rollo de qué va y en el caso mío es la música: la música es la que va uniendo y amalgamando todo. Es como el condimento más rico de la torta, la música, la crema, el dulce de leche o el chocolate.

Después de casi 20 años volvés al universo de Floricienta con Margarita. ¿Por qué?

Vuelvo al universo, sí, pero no es Floricienta. Es un universo que yo amo, que es el universo de los jóvenes y de los niños, no tan niños como Chiquititas pero sí de los preadolescentes, y de la gente que no es tan adolescente y que quiere volver a revivir esas historias de amor donde uno tardaba mucho darse un beso y donde pasaban cosas increíbles, y uno se trepaba por la ventana para entrar en un lugar o las cosas pasaban en lugares insólitos, como en un sótano. Pasan un montón de cosas. Este es un spin-off, que es cuando tomás de una serie muy importante que haya pasado por tu historia un personaje que nadie imagina y ese personaje se hace importantísimo en la serie. Yo estoy enloquecida, fascinada con el proyecto. Son 40 capítulos. Es una serie muy curada por gente muy importante que yo valoro muchísimo de afuera y que no me han corregido una palabra. Está hecha con un autor que admiro y que trabaja conmigo hace muchos años que es Leonardo Calderone. Creo que tiene una música alucinante y unos actores que están entrenados, hace un año que venimos entrenando en baile, en canto y en actuación a chicos nuevos, artistas nuevos. Varones y mujeres.

Y la vas a estar rodando en Uruguay, ¿por qué tomaste esa decisión?

Me siento muy cómoda, muy bien. Siento que tengo todo el apoyo que tengo que tener. Inclusive un apoyo también en lo económico que es importante. Siento que no es en lo económico, sino el apoyo de todo lo que es cultura desde Uruguay y me parece súper interesante. Siento que mi país está pasando por un momento muy difícil y tengo ganas de hacer esta serie en un espacio de paz. Necesito paz para poder hacerla totalmente y siento que en este momento es Uruguay, quizá en otro momento sea otro lugar. Además porque yo hago cuentos, y no estoy contando en la serie que estoy en Uruguay ni que estoy en Buenos Aires, mis historias pueden pasar en cualquier lugar del mundo por eso se venden a todos los lugares del mundo.

¿Qué desafíos te plantea pensar una serie para una plataforma como HBO Max? En cuanto a la masividad y la forma de consumo que plantea una plataforma de streaming.

Siempre es un gran desafío porque es para el mundo entero. Básicamente empezamos con Latinoamérica y América del Norte en español, que es donde están más fuerte mis otras series. Pero también toda la parte de lo que es Europa es muy fuerte y lo que nosotros queremos con esta serie es replicar un poco todos los éxitos habidos, que han sido teatrales, de giras por todo el mundo, que han sido impresionantes.

Hay series icónicas que ya están en plataformas, hace un tiempo se puede ver Rebelde Way en Netflix y ahora está Floricienta en HBO Max. Hay nuevas generaciones que se van encontrando con estas historias.

Y aparte se van encontrando con las viejas historias. Para encontrar las nuevas van a buscar las otras y hay una fuerza enorme. De hecho en este momento en HBO están dando Floricienta, que es como gran adelanto de lo que puede llegar a venir. Lo que viene, va a ser mágico, increíble, muy lindo, muy fuerte.

Cuando las nuevas generaciones se encuentran desde la mirada de hoy con esos contenidos, a veces surgen algunas críticas sobre algunos estereotipos.

Me parece que no.

¿No lo identificás en tus series?

No, para nada. No estoy armando ningún estereotipo, tengo un chico autista en la serie, hay un chico no binario, hay varones, mujeres y hay gente de todo tipo, así que tiene un poquito de todo.

La pregunta iba por el lado de la revisión. El mundo hace 20 años era distinto.

Porque no se sabían un montón de cosas. Pero no te olvides que fuimos los primeros en tener una historia de amor [Ndr. queer] en Verano del 98. Hicimos cosas muy importantes. Yo traje Spring Awakening, una obra muy fuerte, en el año 2010 a Buenos Aires. Yo estoy muy convencida y muy apasionada con cada cosa que hago. Le pongo todo el corazón y toda mi expertise para que salga divino. Después el público es el que decide.

La fantasía, la magia, los sueños, están muy presentes en tus historias. ¿Son también parte de tu vida?

Forma parte de mi vida. Yo profundamente creo que somos lo que soñamos y que cuando soñamos fuerte intencionamos algo y lo vemos en nuestro corazón y en nuestra mente, eso sucede. Y por eso hay que intencionar con el corazón, muy rojo porque el corazón negro no te lleva a ningún lado. Es así de sencillo. Me lo enseñó mi nieta a los cuatro años. Me dijo ‘hay dos corazones, uno rojo y uno negro’. Me estaba hablando del Yin y el Yang, y lo entendí. Ella lo entendió a los cuatro años y yo lo entendí gracias a ella. Mi nieta, Azul.