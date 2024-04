El mensaje de Lucía Rodríguez tras recibir agresiones por su apariencia: "Que mi trabajo sea de exposición no te da derecho a decir que parezco una heladera"

La conductora y humorista Lucía Rodríguez, actualmente al frente de Veo como cantas en Canal 12, publicó este jueves un video en sus redes donde responde a las críticas y los comentarios agresivos de los internautas por su apariencia física. En los últimos días la conductora se refirió a estas agresiones en distintas oportunidades, que desembocaron en este descargo.

"Hace días que tengo ganas de charlar con ustedes sobre esto", empieza Rodríguez en el video, "es algo que viene sucediendo hace tiempo en las redes sociales, y sobre todo con las mujeres", agregó.

"No tengo demasiados problemas con mi cuerpo. Obviamente, desde que soy chica me gustaría estar más delgada. Tengo un metabolismo muy lento, huelo harina y engordo, desde siempre, y eso con la edad se vuelve más difícil. Pero si quiero estar más en forma o bajar algunos kilos es por mí, no por lo que digan los demás o lo que se vea", dijo Rodríguez.

"Es momento que se pueda empezar a hablar de esto, porque yo tengo la esperanza de que en algún momento cuando alguien va a escribir un comentario que no está bueno, que puede agredir al otro y hacerlo sentir mal, lo piense y se lo guarde. No hablo de las críticas, porque opiniones tenemos todos. Me han dicho 'bueno, pero vos exponés toda tu vida y por eso tenemos derecho a opinar'. No. Primero que yo no expongo toda mi vida, nadie lo hace, uno expone lo que quiere y lo que le parece", sigue la conductora en el video.

"Pero que yo esté expuesta en mi trabajo no te da derecho a vos a hacer un comentario agresivo o fuera de lugar. Que mi trabajo sea de exposición no te da derecho a decir que parezco una heladera, o que parezco una carpa disfrazada, o un Baton a medio desenrollar. Está mal", afirmó.

Luego de hablar sobre algunos de los mensajes y comentarios que recibió desde que se estrenó Veo como cantas, Rodríguez dijo: "Tengo panza, si. Tuve dos hijos, no hago ejercicio aunque debería, me encanta comer, y tengo una panza. Y ta, no pasa nada con eso. Entiendo que puedas comentar sobre la ropa, pero de ahí al comentario agresivo, a opinar sobre el aspecto de alguien, no está bueno".

Rodríguez cuestionó que estos comentarios sean dirigidos en su mayoría hacia las mujeres. "Importa más como nos vemos que cómo lo hacemos, y eso nunca debería pasar", comentó. Luego de publicado su video, la conductora recibió el respaldo de varias de sus colegas del canal, como Lucía Brocal, Paula Scorza, Tuque García y de la exCanal 12 Iliana da Silva.