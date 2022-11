Cristina Kirchner sobre su posible candidatura en el 2023: "Voy a hacer lo que tenga que hacer"

La vicepresidenta Cristina Kirchner reapareció este viernes y se refirió a una posible candidatura en 2023: "Voy a hacer lo que tenga que hacer para lograr que nuestro pueblo pueda organizarse en un proyecto de país que vuelva a recuperar la ilusión y la alegría".

Lo dijo en su primera aparición pública tras el intento de atentado en un acto de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), en la ciudad bonaerense de Pilar.

La vicepresidenta abrió su discurso recordando del intento de asesinato de hace tres meses: “Esta es mi primera salida. Hoy se cumplen dos meses y tres días de eso que vieron por TV, que yo también vi y que no me di cuenta. Dicen los psicólogos y los psiquiatras que es mejor, porque una experiencia así te acompaña por el resto de la vida. No me pude sacar de la cabeza la imagen de qué hubiera pasado si gatillaban".

Prensa vicepresidencia

Cristina Kirchner en el acto de la UOM

En otro tramo del discurso criticó sutilmente a la central obrera y a los movimientos sociales más críticos a su figura. “Y aquí en nuestro país ¿cuál era la situación? Una dirigente que tenía que tomar una decisión y que no estaba muy acompañada que digamos. No es un reproche, es una descripción. Muchos decían que el ciclo de CFK está terminado. Algunos movimientos sociales no veían tan mal las ayudas que recibían. Los dirigentes de la CGT no aparecían tan decididos de enfrentar esa políticas”.

Por último habló de Sergio Massa, en un apoyo explícito al funcionario. "El ministro de Economía está haciendo un gran esfuerzo administrando las consecuencias de lo que pasó", señaló.