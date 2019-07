Cruce entre oposición y Astori por manejo de la economía

El ministro de Economía, Danilo Astori, compareció este miércoles en la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados para presentar la Rendición de Cuentas y allí recibió críticas de la oposición. Los principales cuestionamientos fueron por el alto déficit fiscal y el pago de intereses de la deuda

Tras el encuentro, el legislador del Partido Nacional Gustato Penadés indicó que lo expuesto por el jerarca en comisión generó preocupación. “La presentación resume que la situación económica del país es delicada, hay una caída en todos los ámbitos de la actividad, en el trabajo, la inversión, las exportaciones, las importaciones y el déficit fiscal siegue siendo muy alto”, dijo.

Ante eso, mencionó que Astori quiere “paliar eso con dos noticias: el tratado de libre comercio con la Unión Europea y la posibilidad de instalar la planta de UPM”. Sin embargo, añadió que “eso no enfrenta el desafió que se debe atender”. A su vez, sostuvo que el gobierno equivocó todas las proyecciones económicas incluidas en la presentación del presupuesto cinco años atrás. “Hoy la situación es peor y lamentablemente no se toman medidas para poder revertirla, dejándole al próximo gobierno una carga fiscal muy complicada”, dijo Penadés.

Otra voz crítica con la presentación del titular de Economía fue la del diputado Jorge Gandini. Afirmó que el gobierno incumplió todas las metas proyectadas. “Este año la economía iba a crecer 2,5% y está previsto un 0,7%, el déficit fiscal previsto fue de 2,5% y está en 4,6% tendiendo a 5% y creció el desempleo”, enumeró.

El legislador agregó que “el país tiene problemas de competitividad, rentabilidad y de crecimiento de la economía real que es la que aporta con sus impuestos los ingresos que el Estado tiene, y el Estado gasta lo mismo”.

Ante eso, marcó que hay “un relato mágico pero cuando se miran los números es complicado”. También mencionó el pago anual de intereses de la deuda externa. “Aumentó a casi US$ 2.000 millones por año solo de intereses, de una deuda que antes que ganara el Frente Amplio la elección era inmoral y no había que pagarla”, expresó.

Finalizada la comisión, Astori se refirió a los dichos de Gandini. Sostuvo que la cifra de US$ 2.000 millones no es excesiva y por el contrario, absolutamente razonable. “Hay que medir con referencia al Producto Interno Bruto (PIB) que está en US$ 60.000 millones; medir una cifra de este tipo sin referirla a una variable fundamental como es la producción no tiene ningún sentido”, contestó el ministro.

Recordó que la deuda neta está en 41% en relación al PIB. “Es absolutamente manejable para un país que tiene US$ 15.000 millones de reservas y que prácticamente duplica con su liquidez actual todos los compromisos de amortización e intereses que tiene en un año”, expuso.

Además, indicó que el 53% del total de la deuda pública es en moneda nacional. “Eso ahuyenta o elimina cualquier peligro de impacto negativo por razones de devaluación”, afirmó.