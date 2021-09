¿Cuál es la fórmula para ganar en 2024? (II)

No alcanza con gritar “unidad” para lograr unidad política con afecto entre los que integran un partido, de modo de asegurar que se persigue un objetivo común. No alcanza con mostrar listas de números distintos para captar electores de variado espectro, y a la vez, no es creíble un lema político que agrupe expresiones de pensamiento que no puedan reunirse una plataforma compartida.