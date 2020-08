Cuáles fueron las reacciones políticas ante las denuncias de abuso en el carnaval

Mientras la Fiscalía investiga de oficio el contenido de las denuncias realizadas en la cuenta de Instagram @VaronesCarnaval y la Intendencia de Montevideo trabaja a toda velocidad para poner en marcha un protocolo que permita atender los casos de violencia de género en la actividad, buena parte del sistema político se pronunció acerca de las situaciones conocidas el fin de semana que en algunos casos datan de varios años atrás.

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, señaló que las situaciones de acoso sexual y machismo conformaban un tema “muy complejo” que excedía incluso ámbitos y ambientes. “Se puede dar en el carnaval, en el trabajo, adentro de una familia o de un grupo de amigos”, dijo en Florida, al participar del 195 aniversario de la Declaratoria de la Independencia.

La semana pasada también se habían denunciado casos de acoso sexual en las facultades de Derecho y Medicina.

El mandatario consideró que lo que se debía hacer es “censurar, castigar y educar las conductas” principalmente en la tolerancia y el respeto entre los géneros, pero también “llegar a tiempo” para “castigar y prevenir”.

"No hay que censurar actividades, sino las actitudes, que son rechazables y castigables", agregó.

Diego Battiste

Con la declaración, marcó distancia de la resolución tomada por la Intendencia de Montevideo de suspender la competencia del Carnaval de las Promesas que se realizará en 2021.

El director de Cultura de la comuna, Ramiro Pallares, había señalado este lunes en conferencia de prensa que lo que se buscaba con esta decisión era que el Carnaval de las Promesas pasara a enfocarse en los aspectos “pedagógicos y de encuentro”.

“Esta es una característica que este espacio debe tener por encima de los aspectos competitivos, que muchas veces pueden estimular factores de presión y no beneficia la formación de niñas, niños y adolescentes participantes”, explicó el jerarca.

La suspensión de la actividad también fue rechazada por el candidato a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio, Álvaro Villar. En una de las recorridas por el Día del Comité de Base, el médico que viene de dirigir el Hospital Maciel –y sobre quien ASSE investiga una denuncia por acoso laboral, violencia de género y abuso de poder– dijo que la búsqueda de ambientes seguros "no se logra suspendiendo cultura".

Camilo Dos Santos

“Nosotros tenemos que lograr que el carnaval brille, porque construye barrios, ciudadanía”, manifestó y aseguró que de llegar a ser intendente será “intransigente” en la búsqueda de espacios que “respeten a la mujer” como lo hizo en el hospital y en “todos” los ambientes.

En tanto, Daniel Martínez dijo que era un tema para investigar y se mostró de acuerdo con la decisión de la comuna de elaborar un protocolo de actuación en el ambiente del carnaval. “Todo lo que sea trabajar con medidas concretas y con el cambio cultural para combatir cualquier tipo de violencia de género está bien, después la vida dirá si hay que mejorarla, ojalá den los resultados que corresponda”, sostuvo.

Carolina Cosse había dicho este lunes que debían trabajar para tener una sociedad “equitativa, sin espacio para el acoso y la violencia”. “El machismo existe, y por lo tanto, sus consecuencias en la sociedad. Hay en el carnaval, en la política, en el sindicalismo, en el empresariado y atraviesa todos los estratos sociales”, afirmó.

La candidata de la coalición, Laura Raffo, también se refirió al tema. En su cuenta de Twitter expresó que las denuncias evidencian “cómo la violencia de género es estructural y se extiende en todos los ámbitos”. “Felicito la valentía de las que se animan a contarlo. Actuar ya es crucial para defender los derechos más básicos de las niñas, adolescentes y mujeres”, escribió..

Renuncia

Pero más allá de las declaraciones, y mientras las fiscales de delitos sexuales Darviña Viera y Sylvia Lovesio comienzan a investigar, las denuncias ya tuvieron repercusiones políticas. Magnolia –el sector que lidera el intendente de Montevideo, Christian Di Candia– resolvió pedirle la renuncia al murguista Fabricio Speranza, uno de los que fue denunciado en la cuenta @VaronesCarnaval.

A las mujeres que siguen levantando la voz y quebrando el silencio del patriarcado, nuestro mayor respaldo: pic.twitter.com/nx8JCVKWSl — Magnolia (@MagnoliaFA_uy) August 24, 2020

"Un artista que decidió apoyarnos en este proceso electoral hacia las elecciones departamentales fue nombrado en estas denuncias públicas. No podemos tener dos varas a la hora de analizar la situación y como hicimos en otras oportunidades, sin ponernos en el lugar de jueces de nada ni de nadie, pero entendiendo la lucha y el proceso histórico, le hemos solicitado que en caso de acceder a una banca no ejerza una posible suplencia y nos presente su renuncia", señaló el grupo político en un comunicado divulgado en las redes sociales.

Speranza ocupa el lugar 69 en la lista de Magnolia a la Junta Departamental y la semana pasada fue uno de los artistas que participó en el lanzamiento realizado en La Trastienda.

El artista publicó en su cuenta personal de Instagram un descargo en el que reconoció que cometió abusos por tener un puesto de privilegio por su género y aseguró que parte del contenido que lo mencionaba era mentira.

“He leído cosas en esa página que son mentiras”, dijo. En el texto agregó: “no soy un violador y no voy a aceptar nada que me acuse de eso como cierto”. “Tampoco me corresponde comentar sobre la forma en que las mujeres deciden denunciar, no sería ético estando mi nombre ahí y no sería lógico porque soy varón. Pido perdón aunque no sirva para nada, aunque no deshaga nada de lo hecho cuando no transitaba este camino de entender, me hago cargo de todas mis acciones, de las que no son mis acciones no puedo hacerme cargo”, escribió.

Speranza también aprovechó el mensaje para desmarcarse de otra placa de esa cuenta que decía "no se metan con Fabricio que se la vamos a dar”. “No tiene nada que ver conmigo”, sentenció.