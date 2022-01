Cuáles serán las tendencias tecnológicas de 2022 en Uruguay

Florencia Nobelasco - Especial para Cromo

Llega el 2022, un año que promete nuevos avances tecnológicos, al mismo ritmo del que se vivió en la última década. La pandemia aceleró los procesos de transformación digital, transformó las necesidades y el comportamiento de las personas y trajo nuevos inventos a Uruguay.

Uno de ellos fue el primer cajero de criptomonedas, que es solo una muestra de la relevancia que está tomando ese mercado. Según expertos, los proyectos de blockchain y NFT continuarán creciendo de manera “exponencial”, el trabajo remoto dejará lugar al formato híbrido que se consolidará y, en algunos casos, podrá incluir al metaverso. Y si en 2021 el PS5 tuvo problemas de abastecimiento, habrá que esperar hasta principios de 2023 para que se normalice el suministro.

La era la de los NFT de la mano del blockchain y las criptomonedas

Si en 2021 los términos NFT y blockchain comenzaron a ganar notoriedad, en 2022 terminarán de consolidarse. Para Ignacio Varese, fundador de BlockBear, empresa dedicada a brindar soluciones sobre esta tecnología, el año que culminó fue “un salto muy importante” debido a que aumentó considerablemente la cantidad de gente involucrada en ese ecosistema, acompañada del surgimiento de nuevos proyectos a nivel local y mundial, que también comenzarán a tener su impacto en Uruguay.

Este crecimiento puede atribuirse mayoritariamente a los token no fungibles, NFT (por su sigla en inglés), que son un tipo de token criptográfico caracterizado por ser único, indivisible e inalterable. Pueden contener cualquier elemento digital, como canciones, dibujos y hasta GIF animados. Lo que lo distingue de cualquier otro activo digital es que el creador puede garantizar su derecho de propiedad sobre el objeto. Esto está teniendo un impacto en las industrias del arte, la moda, la música y los deportes. “Toda persona que esté vinculada a esa industria se empezó a involucrar a este tipo de proyectos”, indicó Varese.

¿Por qué son valiosos los NFT? Porque son únicos. Recientemente futbolistas como Luis Suárez y Lionel Messi lanzaron sus colecciones de obras de arte digital, la del astro argentino superó los US$ 3.4 millones en el primer día de ventas.

¿Qué sucede en Uruguay? Varese contó que recién se está comenzando con los primeros proyectos, existen ya algunos coleccionables que están saliendo del país y también coleccionistas uruguayos que están comprando.



Por su parte, el bitcoin lleva 12 años funcionando “sin grandes problemas, sin errores ni bugs”, explicó el experto, quien considera que las criptomonedas son un refugio de valor buscado por la gente para sus capitales. “Sin dudas parte del patrimonio de las personas debería estar en criptomonedas”, agregó, pero aclaró que debe estudiarse y conocer su funcionamiento a la hora de invertir en ellas.

“Estamos en las etapas iniciales de todo este nuevo mundo, pero estoy totalmente convencido de que va a seguir creciendo exponencialmente”, concluyó.

Realidad aumentada, metaverso y redes sociales

El uso de redes sociales se mantendrá estable e incluso crecerá en 2022, opinó Pablo Brenner, experto en nuevas tecnologías y CEO de la empresa Collokia. Entiende que las acusaciones a Meta, dueña de Facebook, de no preocuparse por la salud mental de sus usuarios, no afectarán su uso. No obstante, entiende que TikTok se convertirá en la red estrella del mercado.

Sumado a las redes sociales, considera que “de a poco” va a tomar fuerza la realidad virtual, realidad aumentada y el metaverso. No será de un día para otro, todavía falta para que la gente lo adopte como algo normal, aseguró el experto. Por su parte, Leonardo Loureiro, presidente de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, cree que habrá un resurgir de las empresas que trabajan en esta área. Habrá más aplicaciones uruguayas y otras ya existentes comenzarán a ser más visibles.

“Con todo el impulso que se le está dando al metaverso, no nos podría sorprender que en 2022 encontremos ejemplos para casos uruguayos. No solo que la empresa sea uruguaya, sino que además el receptor sea del país”, comentó Loureiro.



Sobre el uso que se le dará a esta nueva tecnología, no se anima a predecir si será algo atractivo o no para los uruguayos, pero sí “es un hecho que va a existir”, concluyó.

El trabajo remoto deja lugar al híbrido

El trabajo remoto tuvo un fuerte impulso causado por la pandemia. Si bien muchas personas han vuelto a trabajar en las oficinas, para 2022 Brenner estima que muchas empresas adoptarán un “modelo híbrido” dando prioridad a lo que se llama “remote first”, que incentiva la labor a distancia para la mayoría de los empleados.

Sin embargo, esta tendencia no va a ser uniforme, el especialista opina que las empresas de tecnología serán las primeras en adoptar este modelo. En contraposición, las compañías más tradicionales continuarán priorizando el retorno a la oficina aunque serán un poco más flexibles respecto al trabajo remoto, permitiendo a sus empleados tener algunos días de homeoffice.

Para desarrollar el trabajo híbrido, será necesaria mayor innovación opinó Brenner. Uno de los procesos que se consolidará este año y que ayudará al mejor desarrollo de este modelo laboral, es el almacenamiento y procesamiento en la nube, aseguró Loureiro. “Casi todas las soluciones informáticas migrarán a funcionar en la nube”, aseguró. Mientras que para el CEO de Collokia, aunque ya esté sucediendo en las empresas, a nivel de individuos aún no se consolidará. Los usuarios usarán la nube para almacenamiento pero no tanto para el procesamiento de información, vaticinó.

La venta de autos eléctricos continuará multiplicándose

Aunque en las calles predominan los autos a combustible, cada vez es más frecuente ver vehículos eléctricos. El transporte público de Montevideo cuenta con 34 ómnibus y 74 taxis, y la empresa estatal UTE tiene una flota de 95 unidades, según datos brindados en el Segundo Foro de Movilidad Sostenible realizado este año. “La venta de autos eléctricos se duplica año tras año”, aseguró Ignacio Paz, presidente de la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU) quien considera que aún son “cifras chicas”.

Entre enero y noviembre de 2021 se vendieron 339 vehículos eléctricos de transporte de pasajeros, 116 utilitarios y 39 camiones, informó.

Brenner considera que es “muy lógico” para Uruguay que la tendencia crezca, ya que el país se posiciona como “verde” y “hoy tiene electricidad de sobra”.

“Para dentro de 5 años, creo que la gran mayoría de los autos nuevos que se compren deberían ser eléctricos o por lo menos híbridos”, concluyó el experto..

El desafío para el crecimiento de este mercado es el precio de estos vehículos, pero también el “cambio de mentalidad de la gente, de acostumbrarse a algo nuevo”, dijo Paz. Existen miedos y mitos respecto a la duración de la batería y el uso del cargador. UTE está invirtiendo en infraestructura para instalar cargadores en todo el país, que estarán a 50 km de distancia entre uno y otro, afirmó Paz. Así el miedo a quedarse sin batería en medio de un viaje por las rutas nacionales está próximo a dejar de ser un problema.

No habrá consolas nuevas hasta 2023

En lo que se refiere a videojuegos, no habrá nuevas consolas hasta 2023. Gabriel Dittrich, CEO de XUruguay, contó que el PS5 continuará siendo “el rey del mercado”, aunque reconoció que el precio hace que no sea un producto accesible para la mayoría y es “muchísimo más alto” del que tendría que tener. Se prevé que continúe así hasta mediados de año. Sobre la falta de abastecimiento comentó que se irá nivelando hacia fines de 2022.

Nintendo no se queda atrás, con franquicias exclusivas como Mario, Pokemon y Zelda que generan mucha nostalgia entre los fanáticos. Dittrich asegura que su precio es muy tentador, a menos de la mitad del valor del PlayStation 5. La Nintendo Switch Oled, que acaba de llegar al mercado, fue “un éxito en ventas”, según el empresario.

Por otro lado, los e-sports continuarán creciendo a un nivel vertiginoso en el mundo y en Uruguay se quedarán atrás. En la actualidad hay muchos equipos locales que lograron “muy buenos resultados” a nivel nacional e internacional, aseguró Dittrich.

Este nuevo deporte está despertando interés en las marcas, “con vistas a estar los Juegos Olímpicos y millones de dólares en premios. Sólo se puede esperar un crecimiento a nivel nacional y mundial”, concluyó.