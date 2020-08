Los números de Uruguay confirman que los niños contagian muy poco el covid-19

En los dos primeros brotes escolares registrados en lo que va de la epidemia en Uruguay, ocurridos en los últimos días, los contagios de covid-19 comenzaron con un adulto que introdujo el virus en el centro educativo. En el foco de Bella Unión, fue una madre. En el del jardín de infantes de Libertad fue la directora y maestra del centro.

El último informe epidemiológico del Ministerio de Salud Pública cerrado a fines de julio reafirma que, con base a los datos existentes, los niños "no juegan un rol importante en la transmisión de la enfermedad". Pero además, asegura que los pequeños no suelen tener síntomas y ninguno de ellos ha requerido ser hospitalizado hasta el momento.

Si en Uruguay hubiera 100 niños infectados con coronavirus, solo siete de ellos contagiarían a otros, según los números que desprende el documento divulgado por el MSP. Esto implica que apenas el 7% continuaría con la cadena de transmisión de la enfermedad. Es que hasta el 28 de julio, la cartera registraba 42 casos menores de 15 años y solo tres de ellos habían generado nuevos infectados.

Estos datos refuerzan la idea que el pediatra e infectólogo Álvaro Galiana transmitió a El Observador: "Los niños son consecuencia de los brotes en San José y Bella Unión, no la causa".

"Lo que se ha visto es que, en general, los niños no son grandes diseminadores de la enfermedad. Es posible que ocurra, porque esto es medicina y no matemáticas. No es todo o nada. Es posible que diseminen, pero en general no son los grandes responsables de los brotes. En nuestro país ha habido algún caso en escuelas pero en general fue originado por otra persona, pero no fueron originados inicialmente por niños", explicó Galiana. "En Bella Unión evaluaron todos los contactos de los niños y ninguno fue positivo", agregó el médico.

El especialista también indicó que "cómo los niños son asintomáticos frecuentemente, es más probable que haya chicos que hayan tenido el virus" y ni se haya detectado. "Pero en general, se infectan (contraen el virus) poco y se enferman (tienen síntomas) poco", remarcó.

También la directora general de Coordinación del MSP, Karina Rando, se refirió a estos asuntos en conferencia de prensa este lunes en San José. Aunque cree que el brote es de "alta sensibilidad social" porque muchos de los infectados son niños, afirmó que ellos "tienen poca transmisibilidad" y "en su mayoría transcurren la enfermedad de manera asintomática".

Descuidos en San José

El brote en el jardín de Libertad (San José) ya lleva 13 casos de covid-19 hasta este lunes. Las autoridades esperan el resultado de unos 100 hisopados y hay más de 160 personas cuarentenadas. Además se detectó un nuevo infectado en esa ciudad que, en principio, no está estrechamente vinculado con el foco del jardín de infantes: es un caso en una fábrica de quesos de la zona. Rando explicó que aún hay que esperar para saber si esa persona tiene o no vínculo con esta serie de contagios, porque puede haber tenido relación con algunos de los 160 cuarentenados.

Pero además de brindar esa información, la jerarca se mostró preocupada por una serie de descuidos vinculados al foco y llamó a la población a no dejar de cumplir las medidas recomendadas por el gobierno de distanciamiento social y uso de tapabocas.

"Hemos detectado en este brote que han habido reuniones familiares con un número mayor al recomendado por el MSP, han habido reuniones en las escuelas entre maestros y con padres donde no se ha usado de manera correcta y de manera obligatoria el barbijo, ha habido una intensa actividad social, con deportes de contacto que se piden que sea lo mínimo posible. Se han hecho actividades en reuniones cerradas, sin mascarillas. Y otra cosa: fiesta de cumpleaños sin mascarilla y con una cantidad de personas", dijo la jerarca.

Rando entiende que, "de haberse cumplido", llevarían a que la localidad enfrente una situación "un poco menos preocupante" que la prevista.

“En este brote particularmente, y no tan particularmente, hemos detectado algunas actitudes que podrían haber prevenido o disminuido su extensión. Y eso es lo que yo quiero recalcar, pero no como algo punitivo, sino para llevarse ese mensaje a casa. Porque hasta que no nos pasa, nos parece que es algo siempre que le va a pasar al otro. Hasta a veces yo he notado, que da vergüenza usar el tapabocas cuando uno está entre amigos. Porque parece que te estás protegiendo de tu amigo y es algo que todavía no lo tenemos socialmente muy aceptado. Estamos entre gente que nos conocemos y nos sacamos el barbijo como una demostración de cercanía o de afecto. Eso es totalmente lo contrario", afirmó la doctora con preocupación.

Por otro lado, Rando comentó que se suspendieron las clases el jardín de infantes donde se produjo el brote pero descartó que este lunes ocurra lo mismo con los demás centros educativos de la zona. Según dijo, la experiencia "no ha demostrado" que cerrar los institutos de enseñanza de niños "sea la mejor forma de controlar los brotes". De todas formas, dejó abierta la posibilidad de que se tome esa medida si el foco toma otras dimensiones.

Además, pidió "no estigmatizar ni echarle la culpa a la gente del jardín" por la situación, aunque recalcó que en el lugar no se cumplieron las normas. "Si cada uno de nosotros piensa para sí, de forma honesta, sabríamos que siempre hay momentos donde nos descuidamos y sobre todo cuando estamos con la gente con la que trabajamos o con las que estamos más cercanos", advirtió.