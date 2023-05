Cuánto cuesta tener Netflix, Star+, Hbo Max, Amazon Prime y Paramont+ en Uruguay: precios de planes y suscripciones

En los últimos días los usuarios de Netflix encontraron el siguiente anuncio en sus pantallas: "Netflix está diseñado para ti y las personas que viven contigo". Así se materializó un cambio anunciado hace más de un año por la plataforma de streaming: ya no es posible compartir la contraseña con personas que no vivan en el mismo hogar.

La decisión de Netflix es parte de una estrategia que abarca cientos de países con el objetivo de diversificar los ingresos de la empresa. "Cada cuenta de Netflix está pensada para compartirse entre personas que viven juntas en el mismo hogar. Las personas que no forman parte de tu hogar deberán usar su propia cuenta para ver Netflix", explica la plataforma en su sitio de configuración.

Ante el cambio en el manejo de las cuentas, la plataforma ofreció una alternativa de pago: "Los titulares de las cuentas pueden adquirir un cupo de miembro extra e invitar a personas que no formen parte de su hogar a usar Netflix".

¿Cómo funciona? "El miembro extra tendrá su propio perfil y su propia cuenta y contraseña, pero la membresía la pagará la persona que lo invitó a unirse". En caso de que se trate de alguien con un perfil existente, la plataforma permite migrar toda la información de preferencias de series y películas al nuevo usuario para mantener el mismo perfil usando su propio usuario y contraseña.

¿Cuánto salen los servicios de streaming en Uruguay?

Ante la decisión del gigante del streaming los usuarios que quedaron por fuera de los planes evalúan cuáles son las alternativas para ver series y películas de forma legal. En Uruguay las plataformas disponibles además de Netflix van desde HBO Max, pasando por Star Plus, Paramount+ y Amazon Prime, hasta Disney+. Y todas permiten que se acceda al contenido desde cualquier parte, sin necesidad de que los dispositivos estén conectados a la misma red del hogar.

Pero, ¿cuánto cuesta acceder a un servicio de streaming? A continuación, una comparación de los planes habilitados para Uruguay.

Netflix ofrece un plan Básico por US$ 8,99 al mes. El plan Estándar, que tiene un costo de US$ 12,99 al mes y permite asociar un único miembro extra a la suscripción. En cambio, el plan Premium sale US$ 15,99 al mes y permite agregar hasta dos personas que no vivan en el mismo hogar que la persona que tiene la suscripción original. Cada "miembro extra" tiene un costo de US$ 3,99 al mes.

¿Qué se puede ver? Entre el vasto catálogo de Netflix hay series desatacadas como Stranger Things, The Crown, La casa de papel, Bridgerton, Sex Education o After Life. Películas como Sin novedad en el frente, Ruido de fondo El poder del perro, Parásitos, Roma o El Irlandés. Además de ciclos de humor y comedia.

Para ver el contenido de HBO Max se puede adquirir un mes de membresía por $299, tres meses por $799 (lo que equivale a $266,33 al mes) o comprar un plan de 12 meses por $2.499 (que es igual a pagar $208,25 cada mes).

¿Qué se puede ver? HBO Max ofrece algunas de las series más icónicas de HBO como Succession, Game of Thrones, The Wire, Mad Men o Los Soprano además de nuevos éxitos como White Lotus, The Last of us o Barry y clásicas sitcoms como Sex and the City o Friends. En cuanto a películas puede verse, por ejemplo, Rey Richard, Dune, Nop!, Belfast o No te preocupes, cariño.

Star Plus tiene un costo de US$ 24.99 al mes y ofrece una opción de pago anual que se traduce en US$ 249.99 al año. También es posible adquirir el combo que incluye también los contenidos de Disney+ por US$ 26.99 al mes.

En tanto, tener una suscripción únicamente de Disney+ sale US$ 8,99 al mes o US$ 74.99 al año.

¿Qué se puede ver? En Star+ se puede ver el fútbol uruguayo y los campeonatos de la liga europea entre otros deportes. Además, series actuales como El Encargado, Atlanta y Santa Evita o clásicos como Los Simpson, Grey's Anatomy, The Walking Dead o Prison Break. Disney + en tanto se pueden encontrar éxitos como The Mandalorian o The Punisher entre el catálogo de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic.

Si se prefiere ver los contenidos de la plataforma Paramount+ se puede acceder a un período de prueba de 30 días. Pasado ese tiempo tiene un costo de $159 por mes o $1.590 si se paga de forma anual (lo que se traduce a $132.50 cada mes).

¿Qué se pude ver? La plataforma ofrece series como Yellowstone, Dungeons & Dragons, South Park y Sabrina, la bruja adolescente. O películas como Babylon, El Padrino, Top Gun: Maverick o Smile.

Amazon Prime en tanto tiene un costo de US$5,99 + impuestos al mes.

¿Qué se puede ver? En la plataforma se pueden encontrar títulos como Fleabag, The Boys, Nine Perfect Strangers, Mr. Robot y Homecoming.