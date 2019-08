Cuatro secretos para disfrutar un jugo detox aún en días fríos

Por Lic. en nutrición Maren Torheim*

Integrar el jugo verde a tu día a día es una excelente forma de maximizar tu consumo de verduras, frutas y superalimentos asegurándote una mayor variedad y absorción de nutrientes. Sus beneficios van desde sentir más energía, mejorar la piel y el pelo, hasta ayudar a deshincharte, bajar de peso y mantenerte en tu figura ideal.

En invierno puede ser cuando más los necesites porque también te ayudan a mantener las defensas altas, sin contar que es el momento del año en que hay que cuidar más la hidratación porque no tendemos a gravitar solos hacia el agua. El solo hecho de mantenerte hidratado ayuda a la concentración y a la integridad de las mucosas (o sea, te ayuda contra las gripes invernales).

Si ya sos de tomar jugo verde pero te cuesta mantener el hábito en los días fríos, te van a encantar estos cuatro tips. Si aún no empezaste con el hábito es el momento perfecto para decidirte, después de todo, los resultados que querés ver en primavera se crean en invierno.

Cuatro tips para amar tu jugo verde en días fríos:

Blog Tan Verde

1) Acordate de los beneficios

¿Te ves la piel seca o se te está “resquebrajando” mucho? ¿Estás hinchada y no sabés muy bien por qué? ¿Toda la vida fuiste de tránsito lento o te empezó ahora? ¿No tenés energía cuando te levantás? ¡Adivinaste! Te falta jugo verde.



Bueno, lo que te falta realmente son nutrientes y esas sustancias benéficas extra. Las verduras crudas en variedad y cantidad, igual que la hidratación, son fundamentales para que tengas energía, mantengas tu figura o llegues a la figura que querés, para que tu piel mejore y tenga un brillito especial y sí, para muchas cosas más desde la salud de tu cerebro hasta la de tus uñas.



Un jugo verde diario te asegura una muy buena base y como es un shock de nutrientes intenso el efecto se siente rápido. En un vaso tomás más verdes de los que posiblemente hayas comido en varios días de la semana pasada. No es magia, es darle a tu cuerpo lo que necesita.

2) Usá frutas y verduras de estación

Credito: Alvaro Gargiulo para TanVerde

Una gran contra a la hora de comer ensaladas y frutas en invierno es que “no hay”. En verano la invasión de color de todo tipo de frutas locales y exóticas nos tieeeenta, pero ojo porque el invierno también tiene sus delicias y hay que saber encontrarlas.



Apuntá siempre a las frutas y verduras de estación que son más sabrosas por ser frescas y tienen más nutrientes (por la misma razón). Si podés elegí orgánicas para un plus extra de ambos.



¿Qué está de estación? Por ejemplo, en tus verdes preferí kale, espinaca, cove, un poco de acelga, incluso podés sumar brócoli o algún repollo verde.



Dentro de las frutas la manzana es un clásico y siempre viene bien sumar algún cítrico, ¡que nos ayudan para las defensas!

3) Receta doble

Crear hábitos no es fácil y si recién estás empezando a hacerte tus jugos verdes, prender todos los días la juguera (o licuadora y colador) puede ser todo un desafío!



Aprovechá que los jugos verdes mantienen sus propiedades 48hrs y hacete una porción doble. Así vas a tener el jugo de hoy yyyy el de mañana prontos.



Intentá guardarlo siempre en vidrio bien tapado y con la botella o frasco bien lleno (sin aire) para minimizar la oxidación y que mantengan más nutrientes. Si alguna vez nos pediste algunos jugos ya tenés la botellita perfecta.

4) Temperatura ambiente

Cuando sacás tu jugo de la heladera en invierno no dan muchas ganas de tomarlo...

Ojo, si sos como mi hermana lo tomás directo de la heladera sin problema. Después un tecito caliente y cero estrés. Pero si sos más sensible a la temperatura, aprovechá a sacarlo unos minutos antes y esperá a que se temple naturalmente (¡no lo calientes!).



Tené en cuenta que no tenés por qué tomar el jugo verde apenas te levantás. Te recomendamos en ayunas para maximizar la absorción de nutrientes (¡y por ende sus beneficios!) pero no tiene por qué ser en ayunas.



Tomalo en cualquier momento en que tengas unas 2 horas de ayuno, y esperá luego unos 15 minutos antes de comer algo. Por ejemplo, a media mañana o antes de cenar.

Blog Tan Verde

Receta: Jugo Verde Vos Podés

Rinde: 1 porción

Ingredientes

Espinaca o Kale, 1 puñado

Kiwi, 1 pelado

Pepino, 1 mediano (si no es orgánico, pelado)

Limón, 1/2 pelado

Jengibre, raíz 1/2 cm

Agua mineral o purificada, 250ml

Instrucciones

Lava todo bien y pelá lo que haga falta.

Cortale los cabitos al kale para que no queden trocitos duros en tu jugo.

Colocá todos los ingredientes a tu licuadora con 250ml de agua y licua, luego cola, ¡y listo!

Si tenes juguera, ¡uno por uno para adentro!

Secretito de experiencia: hacé las hojas rollito para sacar más cantidad de jugo.

El kiwi es bárbaro para renovar la energía y llenarnos de vitamina C. Si no podés encontrar kiwi usá tu fruta favorita – que haya sabores en el jugo que ya amás te ayuda a iniciarte en la magia del detox.



Acordate: empezá a tu ritmo

No tenés por qué tomar jugo verde toditos los días. Podés apuntar a 3 o 4 veces por semana, por ejemplo, o ponerte tu meta personal. Tener claro a qué cantidad estás apuntando te ayuda a mantener la constancia y cuanto más seguido lo tomes más rápido se genera el hábito y más rápido sentís el efecto detox.

* Autora del libro “Como comer sano para adelgazar”, Maren trabaja desde hace más de 30 años en policlínica y piso en uno de los sanatorios más importantes del país. Se formó en Uruguay y también en el extranjero, profundizando en la dieta cetogénica para el control de epilepsia.

Siempre ha priorizado el trabajo en equipo, trabajando desde hace más de dos décadas en un equipo interdisciplinario con un cardiólogo y psicólogas para el cambio de hábitos, y con neurólogos y neuropediatras en la dieta cetogénica.

Más recientemente Maren se dedica a un emprendimiento familiar de alimentación detox y saludable, ofreciendo cursos online con coaching nutricional en TanVerde.