Un día detox para bajar de peso en Invierno

Por Lic. en nutrición Maren Torheim*

En invierno necesitamos un extra de calorías, es una realidad y no hay vuelta. Pero ojo, esto no quiere decir que vas a subir de peso y definitivamente no quiere decir que no podés adelgazar esta temporada.

Los días fríos son un imán de excusas en los que todos hemos caído: está muy feo para salir a hacer ejercicio, necesito un segundo plato de ese guiso caliente, no puedo contenerme de bajarme la tableta entera de chocolate o realmente necesito ese capuchino con crema y cuatro cucharadas de azúcar para sobrevivir esta tarde. ¿Te suena alguna?

Si te declarás culpable de una o unas cuantas de estas apenas llegan los días fríos, es hora de poner perspectiva a tu invierno y encontrar otras formas de disfrutar la comida caliente y darte las calorías que necesitás sin excesos.

El invierno no tiene por qué ser el enemigo en que subís los 5 kilos de siempre, de hecho puede ser tu mejor aliado para crear nuevos hábitos y llegar espectacular al verano.

El detox es fantástico para bajar de peso y deshincharnos – sí, durante todo el año. Te contamos cómo mezclar el jugo verde con guisos y sabores calentitos que te reconfortan y cuidan tu figura.

Probá este día paso a paso o integrá lo que resuene mejor contigo como un primer paso a una vida más saludable y a una alimentación que te ayuda a ser tu mejor versión.

El Paso a Paso

En ayunas

1 Jugo Verde (sin fibra).

Animate a sumarle 1 cucharadita de espirulina a tu jugo verde para potenciarlo.

Luego espera 10 a 15 minutos y desayuná.

Desayuno

Receta: Huevo 5 minutos y Verdes

Ingredientes:

1 Huevo

Rúcula, media taza (10 grs)

Pan multicereal, 1 tostada

Opción sin gluten: sustituí por una galleta de arroz, pan sin gluten o simplemente obviá el pan y sumá más verdes y 2 cucharadas de semillas de calabaza y 2 de sésamo por arriba.

Instrucciones:

Poné el huevo a cocinar en agua casi hirviendo por 5 minutos Para que quede “pasado por agua”. Si te gusta la yema bien líquida, podés dejarlo algún minutito menos. Servilo sobre un colchón verde y acompañá de una tostada o galleta de arroz. Este desayuno es muy liviano de por sí; no te obligues a comerlo en su versión sin harina. Escuchate. Acompañalo de un té verde recién hecho. El té verde es maravilloso para bajar de peso, apuntá a tomar entre una y dos tazas diarias.

Almuerzo

150gr de pollo de campo (preferentemente pechuga) o pescado blanco, acompañado de una guarnición de verdes con un toque de aceite de oliva y limón, y 1/4 taza de quinoa cocida.

Los verdes crudos son importantes todo el año, pero si sentís que hoy está demasiado frío para comer la clásica ensalada, salteá tus verdes con una cucharada de aceite de oliva para que queden tibios. Rúcula, espinaca, kale o incluso unas hojas de remolacha quedan todas bárbaras, y podés saltearlos con un poquito de ajo o cebolla para un toque más de sabor.

Apuntá a obviar el postre, o preferí una fruta de estación como la manzana o un dátil.

Como alternativa al postre, una taza de té siempre es buena idea para cerrar el tiempo de comida.

Repetí el té verde o elegí uno aromático que deleite tus sentidos (y sí -- apuntá a que sea siempre sin azúcar; si necesitás sumar una que sea rubia o de coco).

Snack entre horas

Comer cada 3 o 4 horas máximo es fundamental para tu metabolismo, evitar picos glicémicos y favorecer la quema.

Si ves que vas a pasar más que ese tiempo, cortá con un pequeño snack como este:

15 almendras o palitos de verdura (pepino, apio, zanahoria).

Si te observás que más que hambre tenés ansiedad recurrí a palitos de verdura (apio, pepino, zanahoria) y a las infusiones como manzanilla, equinácea o salvia.

Merienda

Cuando queremos bajar de peso, hacer las 4 comidas – y los snacks cuando son necesarios – es fundamental para mejorar tu metabolismo.

La merienda también es clave para evitar el famoso picoteo y para evitar llegar a la cena con esa hambre voraz que te llevaría a comer lo primero que tengas enfrente. Tomá la decisión ahora de que vas a empezar a merendar. Si es necesario ponete una alarma en el celular y llévate la vianda de la merienda, pero si tu objetivo es bajar de peso no la dejes afuera.

Los smoothies son batidos balanceados y completos que te reemplazan una comida, no es necesario agregar nada más a tu merienda, y de hecho uno de sus más grandes beneficios es que evitás las harinas y azúcares de la tarde cuando elegís tu botellita natural.

Nos encanta este smoothie para invierno porque tiene una base de manzana y especias que lo hacen perfecto para tomar a temperatura ambiente.

Receta: Smoothie Relajante

Rinde: 1 porción

Ingredientes:

Banana, ½

Manzana roja, 1 grande

Manteca de almendras, 1 Cda mediana

Leche de almendras, 1 taza

Canela, 1 cdita

Nuez moscada, 1 pizca

Instrucciones:

Meté todo en la licuadora y licuá por un par de minutos hasta que esté bien suave. Pronto!

Cena

Nada mejor para cerrar el día que una sopa detox de verduras. Esta receta es vegana, libre de gluten y se congela bárbaro.

Vas a ver que incluye frutos secos para cuidar el aporte proteico; sí, dan más calorías al plato pero son de las que valen la pena y no hay que tenerles miedo cuando vienen en la combinación correcta con un total calórico apto.

Receta: Sopa Perfecta de Invierno

Rinde: 6 porciones

Ingredientes:

Boniatos, dos grandes

Kale picado, sin el tallo, 3 tazas

Cebolla picada, 1

Manzanas, en cubos, 2

Pimienta, a gusto

Curry, 1 ½ cucharada (ó cúrcuma 1 cucharada y pimienta ½ cucharada)

Toppings por porción de sopa

Pistachios, 10 unidades

Cajú, 5 o 6 unidades

Semillas de sésamo, 1 cucharada

Perejil o cilantro, 1 cucharada (tip: no machetees en esto!)

Instrucciones:

Poné todos los ingredientes a mano y dejalos prontos: Prepará la verdura última así no se te oxida; lavá y cortá el kale, pica la cebolla, pela y cortá los boniatos, la manzana y la cebolla. Poné a hervir la leche de coco. Agregale los boniatos picados y herví unos cinco minutos. Después agregá el kale, la cebolla y las manzanas. Agregale el curry y dejá hervir a fuego muy bajo unos diez minutos más o hasta que esté todo blandito. Podés preparar la sopa hasta aquí y guardarla en la heladera o parte en la heladera y parte en el freezer. Si la congelas acordate que el líquido aumenta de volumen así que tenés que dejar un buen espacio en el recipiente. Y es práctico congelarla por porción que vas a usar, sea una o si sabes que vas a compartirla seguro, en dos. Se descongela más rápido y es la cantidad necesaria y punto. Serví en tu bowl favorito y decorá con los toppings.

Antes de dormir

Un buen descanso también ayuda a bajar de peso. Desde la alimentación te recomendamos cenar al menos 2 horas antes de irte a la cama, evitar la cafeína, teína y mateína al menos 8 horas antes y si vas a tomar alguna copa de noche que sea dos horas antes de dormir.

También te ayuda bajar las luces de tu cuarto con tiempo y desconectarte de tus electrónicos y pantallas unos 20 minutos antes de dormir. Lista para disfrutar del descanso real.

Como ves, una alimentación detox, que fomenta la alcalinidad y la desintoxicación natural del cuerpo, no tiene porqué ser extrema para ser efectiva. No es necesario vivir a líquidos, comer solamente ensalada, ni olvidarte del mate.

Cuando es llevada a cabo de forma seria, dentro de un marco balanceado y completo, esta forma de alimentarnos nos ayuda a todo nivel, desde la mejora de la piel, hasta la digestión, desde fortalecer el sistema inmune, hasta perder kilos innecesarios y deshincharnos, simplemente porque apoya la función natural del cuerpo que “sabe lo que tiene que hacer” para estar sano.

Si estás buscando un cambio a largo plazo y mejorar tu alimentación de verdad empezá de a poco, enfocate en alimentos naturales, granos enteros y siempre que puedas orgánicos; mientras vas reduciendo los alimentos que caen en la categoría de los “ácidos”, como ultraprocesados, refrescos, café, alcoholes destilados, y azúcares y harinas refinados.

*Autora del libro “Como comer sano para adelgazar”, Maren Torheim trabaja desde hace más de 30 años en policlínica y piso en uno de los sanatorios más importantes del país. Se formó en Uruguay y también en el extranjero, profundizando en la dieta cetogénica para el control de epilepsia.

Siempre ha priorizado el trabajo en equipo, trabajando desde hace más de dos décadas en un equipo interdisciplinario con un cardiólogo y psicólogas para el cambio de hábitos, y con neurólogos y neuropediatras en la dieta cetogénica.

Más recientemente Maren se dedica a un emprendimiento familiar de alimentación detox y saludable, ofreciendo cursos online con coaching nutricional en TanVerde.