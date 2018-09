Cucho Cabañas, el narco paraguayo que admira a Escobar y tenía su propia hacienda Nápoles

Las autoridades paraguayas detuvieron el jueves a Reinaldo “Cucho” Cabañas, considerado como el líder de una organización criminal dedicada al narcotráfico en Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná, según publicó Última Hora. La detención se realizó tras 15 allanamientos simultáneos en la ciudad y uno de ellos se fue en una hacienda muy similar a la Nápoles del narcotraficante colombiano Pablo Escobar.

La Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay (Senad) publicó en su cuenta de Twitter que era "el mayor operativo contra el narcotráfico, lavado de dinero y asociación criminal en la historia del país".

SENAD y @fiscalia_prensa inician el mayor operativo contra el narcotráfico, lavado de dinero y asociación criminal en la historia del país. Al menos 15 allanamientos en el Alto Paraná, varios detenidos, drogas, vehículos lujosos, entre otras evidencias. [Seguiremos informando] pic.twitter.com/z7cxp5wKqr — SENAD Paraguay (@senad_paraguay) 6 de septiembre de 2018

La Senad comunicó que en los allanamientos se incautaron U$S 800.000, aproximadamente 22 kilos de cocaína, armas y municiones de diferentes calibres y 12 vehículos de alta gama. Una de las fiscales que participó de los allanamientos dijo que Cabañas estaría involucrado en una red de tráfico de cocaína y otras sustancias ilegales a Brasil. Agregó que el detenido tiene casas de cambio, hoteles, moteles y discotecas.

Uno de los allanamientos se realizó a una mansión de Cabañas, que contaba con una playa privada, una piscina, un área de juegos, un yate y un cuadro enorme de Escobar, ícono del narcotráfico. Al parecer Cabañas tendría gran admiración por el delincuente.

Allanamiento a la Quinta del detenido jefe narco conocido como "Cucho" en el Alto Paraná. La SENAD y la @fiscalia_prensa siguen operando contra la gigantesca estructura criminal. pic.twitter.com/5vtnljVoMe — SENAD Paraguay (@senad_paraguay) 7 de septiembre de 2018

Además de comercios y viviendas, también se allanaron dos sedes fiscales, en donde se incautaron diversos documentos, según EFE. Las sedes registradas fueron la Unidad Penal Ordinaria, a cargo del fiscal Gustavo Yegros, quien no fue arrestado al disponer de fueros, pero que está siendo investigado por presunta vinculación con la red criminal supuestamente liderada por Cabañas. La otra sede allanada fue la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico, donde fue arrestado el asistente fiscal Luis Yegros, a quien también se le atribuyen vínculos con Cabañas.

El presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, felicitó al equipo que trabajó en el operativo. También aseguró hoy que no permitirá "ningún tipo de impunidad" durante un acto en apoyo del operativo. "No habrá ningún tipo de impunidad, caiga quien caiga y quien tenga que caer bajo mi Gobierno", dijo el presidente en la sede de la Senad en Ciudad del Este.

Este viernes se viralizó en las redes sociales una foto del presidente paraguayo con el presunto jefe narco Cabañas. Se está verificando si la foto es real o no, según publicó el portal Abc Color. Ante esta foto, Abdo dijo: "No voy a ordenar ningún peritaje porque no tiene relevancia, porque en campaña me he sacado millones de fotos con tanta gente", publicó Últimas Noticias.