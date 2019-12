Cunha: “Tenemos que arrancar de cero cada partido, sin mochilas de ningún tipo”

Con la dinámica propia de las definiciones del Campeonato Uruguayo, con partidos decisivos cada tres o cuatro días, el miércoles de noche tuvo a Andrés Cunha en el VAR, en la final única Peñarol-Nacional por el Clausura, y este jueves con la confirmación que el domingo será el juez principal de la semifinal Nacional-Peñarol.

En una llamada recibió la noticia que más esperaba. “Me habló Carlos Pastorino. Me comentó la designación, me dio la cuarteta, la terna de VAR, me felicitó, y me dijo que mañana nos reuníamos para hacer la planificación”, resumió Cunha la charla con el integrante de la Comisión de Arbitraje de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

Diego Battiste

Luego, reveló a Referí las sensaciones que generó su designación: “Te da alegría. Uno siempre está a la expectativa de arbitrar un clásico, porque son los partidos más importantes del año, con la expectativa de que salga todo bien”.

¿Cómo se desarrolló el trabajo en el VAR en la final del Clausura del miércoles?

Estuvo muy bien organizado. Desde el punto de vista técnico salió todo bien. El día anterior (martes) hicimos una práctica de dos tiempos de 30 minutos para ver el funcionamiento, probar audio y cámaras. Dirigieron Matonte y Ferreira, un tiempo cada uno, porque al otro día Andrés debía dirigir el clásico. Trabajó el equipo (de siete árbitros) de la noche siguiente. Probamos audio y cámaras porque Tenfield, que brindó las cámaras, no está acostumbrado al VAR y se debían hacer ajustes.

Diego Battiste

¿Qué clase de ajustes?

Por ejemplo, cambia que tenemos que tener cámaras fijas en fuera de juego y lugares estratégicos que no pueden moverse para mostrar a un entrenador o al público. Necesitamos que siempre estén mostrando la situación de juego. Las cámaras que utilizamos en el VAR no pueden moverse.

¿Cuántas cámaras utilizaron en el clásico?

Fueron 16 cámaras, en el lugar que nosotros solicitamos.

Diego Battiste

Usted también fue juez de VAR en el Mundial de Rusia y en partidos de Conmebol, ¿con qué nivel de tecnología se encontró?

Tuvo un nivel similar al de Conmebol. Se desarrolló un muy buen trabajo técnico. Hubo gente de Conmebol y FIFA observando y corroborando todo, con el trabajo de Darío (Ubriaco).

¿El trabajo fue similar al de cualquier partido internacional?

Sí. Se cierra la puerta 30 minutos antes. Queda todo sellado, con seguridad afuera y sin posibilidad que entre y salga nadie.

¿Qué tendrán estos días de especial en su rutina?

Nada. Haré lo de siempre. Planificación en la Comisión de Árbitros, que se realiza para partidos importantes, finales o partidos decisivos. Trabajamos sobre lo nuevo del VAR, mecánicas de trabajo, y lo que solemos hacer: análisis de los equipos, sistema de juego y planificación de partido.

Camilo Dos Santos

¿Qué debe planificar un árbitro?

Se planifica mucho, desde los cambios de ánimo que pueda haber por diferentes circunstancias, expulsiones, goles, a tratar de ver características de jugadores, por dónde atacan, si buscan en el juego aéreo, si van por los costados. Se analizan muchas cosas del juego, como un técnico de fútbol. Cuanto más conocimiento sobre lo que puede llegar a suceder, menos sorpresas podremos tener.

¿Cómo maneja la presión?

Tratamos de estar por fuera. No nos dejamos llevar por redes sociales. No entramos en nada, ni en lo que dice la prensa ni en comentarios que se realizan, porque no está bueno y no ayuda. Debemos entrar lo más despejados posible.

Los cuestionamientos que le hizo Nacional este año, después del partido con Fénix, ¿influyen de alguna forma?

No. Tenemos que arrancar de cero cada partido, sin mochilas de ningún tipo. Arbitramos el partido que tenemos mirando para adelante. Sin antecedentes, sin comentarios de lo que sucedió. Solo atendemos detalles sobre los equipos para ver de qué forma desarrollar mejor nuestro trabajo. No hay presiones, no nos detenemos en las quejas. Entramos libres de todo, sino sería imposible dirigir, porque si uno entra pensando en lo que sucedió en el año no va a salir bien el trabajo. Nos enfocamos en esto tan simple como arrancar de cero y hacer justicia en el partido.

¿Tiene alguna rutina especial para el domingo?

Lo de todo los días de partido, almorzar cuatro horas antes por lo menos, comer pasta, hidratarme bien.

Camilo Dos Santos

¿Qué árbitro se verá el domingo? ¿Uno severo con las tarjetas?

Uno no puede atarse ni catalogarse como tarjetero o no. Uno se adapta a las circunstancias que plantea el juego. Este año tuve partidos de muchas tarjetas y otros de muy pocas. Si la mirada al trabajo de este domingo se hace en base al desarrollo de mi carrera, puedo decir que cambié desde que empecé en Primera, porque estoy más maduro, tengo más experiencia y afronto los partidos desde ese lugar.

¿Habla con los jugadores?

Sí, tengo diálogo, pero hay momentos y momentos. No soy cerrado a hablar, siempre que sea con respeto.

¿Trata de "usted" a los jugadores?

Generalmente no. Con los que conozco, de arbitrarles, nos tratamos de vos.

¿Los llama por el nombre o por el número de camiseta?

Generalmente por el nombre.

Diego Battiste

Puede contar una anécdota.

Los clásicos son partidos que quedan en la historia, y que uno recuerda siempre. Cuando empecé en la escuela de árbitros en el Centenario (comenzó en 2002 y se recibió en 2004), cada vez que llegaba al Estadio miraba al sector del Colegio, y soñaba con que algún día iba a estar ahí, haciendo un clásico. Ese primer clásico, en 2014, fue especial porque fue el primero. Ahora tener uno más va a estar en el mejor de los recuerdos.