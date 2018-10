Para Curutchet el mayor problema de Montevideo son las personas en situación de calle

Por María Eugenia Fernández

Su oficina tiene la mejor vista de toda la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM). Cuando Óscar Curutchet -primer suplente de Daniel Martínez- queda como intendente la gente le pregunta porque no baja al segundo piso, donde está el despacho del jefe comunal. Si bien la oficina del intendente tiene sus particularidades, él prefiere el piso 23. Desde allí tiene una vista privilegiada de toda la ciudad y aseguró que lo que más le preocupa de Montevideo, por encima de la limpieza o la seguridad, son las personas en situación de calle.

“Uno tiene siempre cuatro o cinco puntos… El tema de las personas en situación de calle es el que más me preocupa”, dijo en diálogo con El Observador.

Una de las medidas a tomar, para el expresidente de Danubio, es la creación de más refugios, así como la prohibición expresa de que los indigentes acampen en la calle. “Tiene que ser obligatorio que asistan. Nadie debería pernoctar en la calle, debería estar expresamente prohibido. De hecho, se puede incurrir en un delito de faltas”, afirmó. Esto está previsto en la ley 19.120, que determina sanciones para quien ocupe de forma indebida las áreas comunes de la ciudad.

Asimismo, señaló que la problemática también incluye “un tema sociológico y psicológico” en cada uno de los individuos que, por distintos motivos, no quieren ir a los refugios dispuestos por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

“El Estado tiene que resolverlo”, sentenció, aunque recordó que no depende estrictamente de su área. En el corto plazo, sin embargo, se prevé que ocupe el cargo de Martínez a partir de abril de 2019, cuando el socialista renunciará a la IMM y se dedicará de lleno a su precandidatura presidencial.

La preocupación de Curutchet va en línea con la del intendente, quien en abril le envió una carta al presidente Tabaré Vázquez advirtiendo de un aumento de las personas que viven en la calle en Montevideo. Martínez aclaró luego que no se trataba de una crítica al Mides pero que "obviamente" hay un "incremento notorio" de la cantidad de gente que está viviendo en la calle. "Hoy vivimos una nueva realidad, que requiere profundizar medidas, queremos que el presidente sepa que es una preocupación de los montevideanos y del intendente", agregó entonces el jefe comunal.

Por su parte, Curutchet planteó el tema como un problema para el turismo. Las personas en situación de calle a lo largo y ancho de Montevideo son el principal problema para los turistas, expresó Curutchet y agregó que el fenómeno también ha sido motivo de preocupación de la propia ministra de Turismo, Liliam Kechichian.

“Se tienen que tomar medidas por parte del gobierno nacional y departamental, en común acuerdo, y en colaboración con los municipios. (Medidas) que permitan buscar nuevas herramientas que den soluciones más integrales a este tema, donde me parece que hay mucho para avanzar”, reflexionó.

La tasa turística: un antes y un después para la ciudad

El pasado 5 de septiembre la Junta Departamental de Montevideo (JDM) aprobó con los votos del Frente Amplio (FA) y uno del Partido de la Concertación la creación de una tasa turística que en 2019 deberán pagar los visitantes extranjeros que se alojen en los hoteles de la ciudad. La iniciativa partió del departamento de Desarrollo Económico y contó con resistencias por parte del Ministerio de Turismo, que expresó su preocupación por que esta medida fuera aplicada a nivel departamental y no nacional. Por concepto de tasa turística, los turistas deberán pagar US$ 0,50 por noche si se hospedan en hoteles de hasta tres estrellas y US$ 1 si lo hacen en establecimientos de cuatro y cinco.

Pese a algunas observaciones desde el Tribunal de Cuentas y a la crítica de los ediles de la oposición, la tasa turística seguirá adelante. Curutchet sostiene que ese marcará un “antes y un después” para el turismo de la ciudad. “Cuando pase el tiempo y empiecen a ver los resultados van a poder visualizar que es una herramienta formidable para el turismo, para la ciudad y, en definitiva, para la gente que vive en Montevideo”, puntualizó.

La primer medida que se tomará con los aportes de la tasa turística será un proyecto de “señalización idiomática” para que la ciudad cuente con carteles en portugués, inglés y español. Asimismo, se trabajará en la accesibilidad en las playas y en Montevideo en general.

“Montevideo tiene una potencialidad de crecimiento en turismo impresionante y lo mejor que puede hacer el gobierno departamental es generar y brindar para las futuras administraciones una herramienta sólida y genuina para el desarrollo de un proyecto turístico sostenible”, explicó. En este sentido, consideró que la inauguración del Antel Arena, prevista para el 12 de noviembre, también será un antes y un después en materia de turismo para la ciudad, sobre todo el de reuniones, que es el que más divisas genera.

El director de Desarrollo Económico y primer suplente de Martínez también señaló que hace un tiempo visitó la ciudad española de Cádiz, donde se reunieron los representantes de todas las ciudades capitales del mundo. Allí realizó una encuesta improvisada entre los asistentes y pidió a la gente que eligiera una ciudad de Sudamérica para visitar como turistas. Ninguno respondió Montevideo. “No logramos posicionarla como destino turístico", reflexionó Curutchet. De esta manera, señaló que el país debe diversificar el origen de los turistas que recibe. “Cuando Uruguay de un paso y deje de depender tanto de Argentina como de Brasil, va a dar un paso fundamental para que los avatares económicos de otros países no lo perjudiquen”, agregó.