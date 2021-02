D'Alessandro en su presentación habló de Recoba, de Abreu, de Lugano y de los valores de Nacional

Nacional presentó este viernes al mediodía en el Gran Parque Central al futbolista argentino Andrés D'Alessandro, en una ceremonia que encabezó el presidente José Decurnex.

Luego de firmar contrato en la sede, el jugador recorrió todas las instalaciones del club y le dieron la bienvenida oficial en el campo de juego del estadio de los tricolores.

D'Alessandro con la camiseta de Nacional ya en el césped de la cancha, dijo: "Voy es mucho más normal ver jugadores de 36 que siguen vigentes, mi objetivo es demostrar en Nacional que puedo cumplir. Es un orgullo que Nacional me dé esta oportunidad en esta etapa de mi carrera. Llegar a un club con una historia muy grande a nivel local e internacional. Hay que trabajar, esforzarse, ser profesional, con ganas de jugar. No puedo. Falta poco".

"Me recibieron muy bien mis compañeros. Una alegría inmensa haber podido empezar a entrenar porque lo primero que le dije al club cuando me llamaron el presidente e Iván era que quería empezar cuanto antes. La pandemia lo complicó un poco y entrené un mes solo durante enero con muchas ganas. Desde que empecé con el equipo, a algunos los conocía de haberlos enfrentado. Es un grupo joven, con muchas ganas, con mucha fuerza. Hablé con Rafa, con el Chino, con Gaby, con Gonzalo, tratar de unirme de a poco y tratar desde mi lugar poder aportar y ayudarlos en lo que se necesite", agregó.

Acerca de que el Chino Recoba integra el cuepo técnico, sostuvo: " Lo que diga de él todo el mundo lo sabe lo que representa para Nacional y el fútbol mundial. Es un orgullo no solo para mí poder tenerlo cerca, jugadores así que tienen historia, esa experiencia, solo nos hacen crecer y mejorar. Es un libro abierto tenerlo cerca. Cualquier duda, tenemos a un jugador que sabe lo que es Nacional y ser campeón y eso es importantísimo para poder consultarlo y que nos pueda ayudar. Es un incentivo muy grande".

"Llegar a Nacional me da muchas ganas y me da vida poder contagiarme de los más jóvenes. Los más grandes tenemos que adaptarnos a los más jóvenes. Antes era al revés y si no te adaptabas, te adaptaban a la fuerza. Estoy muy agradecido al fútbol y los jóvenes tienen que valorar tener una camiseta tan pesada, el esfuerzo del club y todo lo que hicieron los que estuvieron antes que nosotros que hicieron grande al club con títulos nacionales e internacionales. Seguramente ellos también me van a enseñar lo que es Nacional. En el tema entrenamiento y horario, no negocio nada para ser profesional", indicó.

"Hablé con el Loco Abreu, con la Tota Lugano y todos me han hablado de Nacional porque Nacional a todos les ha dejado algo. Todos me hablaron de valores, lo que representa el club a nivel mundial. Traigo eso también".

"Seguro que no vengo a buscar plata"

D'Alessandro sostuvo a los periodistas en la rueda de prensa que "para que ustedes se queden tranquilos, plata seguro que no es lo que vengo a buscar a Nacional. Soy muy agradecido y gracias al fútbol hoy le puedo dar a mi familia una vida que no pude tener de chico. En este caso soy agradecido a Nacional que me presentó un proyecto y me encantó porque no me habló de plata y yo tampoco lo hice. Las prioridades para mí que voy a cumplir 40 años, en esta etapa de mi vida, son diferentes. Tuve chances de ir a otro lado y elegí Nacional, por el club, por Uruguay que le tengo un gran cariño y por gente que conozco que me habló muy bien del club y principalmente por el proyecto. Además, lo principal, que viene ganando, ganando títulos, ganando clásicos que sé que es importantísimo acá en Uruguay".

"Sigo con hambre de ganar, con hambre de jugar al fútbol y de ganar títulos. Mi prioridad es mi familia, mis hijos, que puedan tener una vida tranquila y Uruguay me lo da. Estoy cerca de Argentina, de mis viejos, cerca de Brasil donde se criaron mis hijos y entonces se dio todo para que Nacional me abriera las puertas", añadió.

Consultado acerca de si las canchas del fútbol uruguayo pueden ser un problema para él, contestó: "En el Torneo Gaúcho jugó en canchas peores de las que puede haber en Uruguay, que no es un problema y no debería ser un problema para nosotros, sí que cuando vamos a jugar como ayer, el equipo que nos recibe está acostumbrado a jugar en esas canchas porque es local. Acá en el parque se defienden con dos líneas de cuatro porque conocemos el parque, pero no puede ser un problema para poder tener un partido como el que tuvo ayer Nacional donde te tenés que adaptar a las circunstancias de la cancha, con calor, pasto alto, que te lo dejan a propósito, pero hay que adaptarse, es una cosa menor al lado del objetivo que tiene Nacional de ser campeón. El equipo ganó que era lo importante para seguir en la Anual de la mejor manera, para estar cerca del primero en el Clausura, y si se juega mucho mejor en estas canchas, es mejor. El objetivo cuando se hace muy difícil es ganar. El objetivo que me trajo a Uruguay es el fútbol. Es un gran desafío jugar en estas canchas, es una motivación extra jugar contra equipos que se defienden, que te marcan más, que juegan de contra, te motiva. Hay que saber tratar de adaptarse y usar sus armas, pero más allá del adversario, lo que tenemos que ver es lo que hagamos nosotros. El camino está dado para seguir así y de conseguir algunos resultados más positivos, poder llegar al final del campeonato con la ilusión de cumplir el objetivo".

El volante argentino añadió que "el clásico hay que ganarlo como sea, es importante y te da un impulso diferente