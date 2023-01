Dani Alves habló tras ser denunciado por presunta agresión sexual en una disco de Barcelona

El lateral brasileño Dani Alves rompió el silencio luego de haber sido denunciado esta semana por una joven, por una presunta agresión sexual en la madrugada del pasado 30 al 31 de diciembre en la conocida discoteca 'Sutton' de Barcelona.

Tras la denuncia y luego de que el caso se hiciera público y apareciera en los medios, el futbolista salió a defenderse de las acusaciones.

Las declaraciones de Dani Alves tras la denuncia

"Lo primero, me gustaría desmentir todo", dijo en el inicio de un video que él mismo ha grabado con su teléfono y que fue divulgado al programa 'Y ahora Sonsoles' de Antena 3.

El lateral dio más detalles de esa noche. "Sí estuve en ese sitio, con más gente, disfrutando. Y quien me conoce sabe que me encanta bailar. Estuve bailando y disfrutando sin invadir el espacio de los demás”, dijo.

“No sé quién es esa señorita”, agregó el brasileño.

“Tú llegas a un baño y no tienes que preguntar quién está ahí. Nunca he invadido un espacio. ¿Cómo lo voy a hacer con una mujer o una chica? No, por Dios", expresó.

El futbolista de 39 años que juega en Pumas de México se refirió también al mal momento que está pasando él y sus seres queridos por las informaciones sobre la denuncia.

Su pareja, Joana Sanz, cerró su perfil de Instagram.

"Están haciendo daño, sobre todo a mi gente, a los míos. Ellos saben quién yo soy", dijo Dani Alves.

La denuncia contra Dani Alves

Según la denuncia presentada por la joven, cuya identidad no fue revelada, la situación se dio en la mencionada discoteca de Barcelona, ya en la madrugada del 31 de diciembre, cuando acudió al baño y habría sido seguida por el defensa brasileño.

En el baño habría ocurrido la agresión en la que el futbolista habría hecho tocamientos bajo la ropa interior de la joven, según la denuncia. Tras el hecho, la mujer solicitó la ayuda del personal del centro nocturno, quienes activaron el protocolo pertinente y avisaron a los Mossos d’Esquadra, la policía autonómica de Cataluña.