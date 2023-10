Dani Carvajal se diferencia de Aitana Bonmatí: "Nosotros nos centramos en lo que nos toca, que es ganar”

Dani Carvajal señaló tras el triunfo de España ante Noruega que "no sé a qué se puede referir" sobre las declaraciones de Aitana Bonmati, jugadora de la selección femenina, en el programa Salvados de LaSexta, quién mencionó que las futbolistas recibieron poco apoyo por parte de la delegación masculina en el enfrentamiento que tuvieron las mismas con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), aunque ella mencionó que no lo esperaba.

"No, la verdad es que no", respondió Aitana sobre si esperaba mayor apoyo de la selección masculina, a lo que Carvajal destacó: "No sé, la verdad que no sé a qué se puede referir de apoyar más o no apoyar”.

“Al final ha pasado lo que ha pasado, ellas están reestructurando lo que ellas creen o no se sienten cómodas dentro de su entorno en la Federación. Están reestructurando como digo, o intentando reestructurar todo el staff, marketing, comunicación, etcétera, etcétera. Y nosotros pues bueno, nos centramos en lo que nos toca, en ganar y en seguir a lo nuestro", se diferenció Carvajal.

A principios de septiembre, el jugador del Real Madrid habló sobre el beso de Luis Rubiales, expresidente de la RFEF, a Jenni Hermoso en la premiación del Mundial Femenino y sus dichos generaron polémica en algunas personas: "Admitimos que el comportamiento del presidente no fue adecuado pero tendrán que ser los estamentos los que determinen si Jenni Hermoso es víctima o no; no podemos condenar sin conocer qué ha pasado", dijo en ese entonces.