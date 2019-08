Daniel Martínez sacó a relucir un equipo económico posastorista

En las últimas tres campañas que llevaron al Frente Amplio al gobierno, la conducción de los asuntos económicos llevó el nombre y apellido de Danilo Astori. El histórico dirigente de la izquierda fue la carta que utilizó Tabaré Vázquez para ahuyentar fantasmas y asegurar la victoria en 2004, fue el signo de la estabilidad y la confianza al lado del imprevisible José Mujica en 2009 y en 2014 volvió a ser la cara visible de las promesas frenteamplistas y líder de su línea económica.

Pero eso cambiará en esta elección. Con el ministro aún en la primera línea del gobierno pero con un Frente Amplio que procesa una renovación en sus filas, el candidato Daniel Martínez armó un equipo económico con distintos perfiles y sin un liderazgo excluyente.

Este miércoles, Martínez –acompañado de la candidata a vicepresidenta Graciela Villar– se reunió en la sede de su comando en Ciudad Vieja con varios de los referentes en economía que lo asesorarán durante la campaña. El equipo de asesores está conformado por Pablo Ferreri (viceministro de Economía), Christian Daude (director de la Asesoría Macroeconómica del MEF), Juan Voelker (director de Recursos Financieros de la IMM), Ana Inés Morató (asesora del MEF), Jimena Pardo (directora de República AFAP), Santiago Soto (subdirector de OPP), Ana Gabriela Fachola (directora en la IMM), Álvaro Ons (expresidente de la ANDE), Fernando Isabella (director de Planificación de OPP), Braulio Zelko (asesor del MEF), Gonzalo Zunino (CINVE), Oriana Montti, Virginia Robano, Gustavo Viñales y Gioia de Melo.

Según el comando oficialista, esos 15 nombres que conforman la "vocería" de economía tendrán entre sus funciones representar a la fórmula Martínez-Villar en uno de los asuntos que más mueven la aguja a la hora de votar. Dentro del elenco, algunos adquirirán un papel más político, mientras que otros se concentrarán en los aspectos técnicos, señalaron fuentes del comando de Martínez. De los 15 nombres, cuatro integran actualmente el Ministerio de Economía (Ferreri, Daude, Morató y Zelko), dos lo integraron recientemente (De Melo y Ons), dos integran la OPP (Soto e Isabella) y otros dos trabajan en el equipo económico de la Intendencia de Montevideo (Voelker y Fachola).

En la reunión de este miércoles se planteó que la economía debe ser "una prioridad" en el discurso de campaña, según dijeron participantes del encuentro. La visión de Martínez y su equipo es que los tres gobiernos frenteamplistas sentaron una "base macroeconómica sólida" que se debe mantener, pero a la que habrá que sumarle "políticas microeconómicas" que dinamicen el mercado.

Si bien la confirmación del equipo de asesores muestra la senda económica que tomará Martínez, todavía no despeja la interrogante de quién será su ministro en caso de acceder al gobierno, algo que según fuentes del oficialismo no está resuelto por el momento. En el elenco tampoco están figuras de renombre como el exprecandidato Mario Bergara o el director de OPP Álvaro García. Fuentes cercanas a Martínez explicaron que se prefirió apelar a nombres que no estén en la primera línea de competencia electoral. Tanto Bergara como García encabezarán listas al Senado.

De los 15 nombres anunciados por el equipo del candidato, hay tres que han sido consulta frecuente de Martínez durante la campaña: Voelker, Ferreri y Daude. Voelker es hombre de confianza del exintendente y es su referente en temas de presupuesto. Mientras que Daude es señalado como el experto en temas macroeconómicos –y con conocimiento de microeconomía–, Ferreri es visto como el dirigente de mayor experiencia política dentro del equipo de vocería.