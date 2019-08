Martínez dijo que si el Gucci grabó conversaciones privadas eso le confirma su "sugerencia" de que no sea candidato

El candidato Daniel Martínez dio por cerrado el polémico episodio con el cantante tropical Gustavo "El Gucci" Serafini y aseguró que todo lo que pasó le confirmó que le hizo la "sugerencia correcta" al pedirle que diera marcha atrás en su anhelo de postularse a la Cámara de Diputados. Además, el candidato frenteamplista advirtió que, de existir grabaciones sobre las conversaciones privadas que mantuvo con El Gucci, podrían ser sacadas de contexto e impactar en la campaña electoral.

"Si grabó conversaciones privadas y las hace públicas, pudiendo ser sacadas de contexto y darle diferentes sentidos en un año electoral, que lo haga. Lo que pasó me confirmó que le realicé la sugerencia correcta", sentenció el candidato en una serie de tuits que escribió después de que este martes el artista declarara en varios informativos que el exintendente le pidió que bajara su candidatura ante la reacción negativa que se manifestó en redes (bajo el #FueraGuccidelFA. Un año atrás el artista fue señalado en redes sociales por varias mujeres que dijeron haber sido acosadas por él.

"Martínez me dijo que si me bajaba no era por convicción sino porque las mujeres estaban sensibles", dijo el cantante a Telemundo. Además, en diálogo con el noticiero El Gucci reconoció que grabó las conversaciones con Martínez y que lo hizo a partir de que la situación "se empezó a poner turbia".

Siempre he construído en base al respeto y la confianza en el otro, pensando humanamente y eso creo que se le pide a la política. Por eso fui a la casa de Gucci a hablar, plantearle mi posición y como él dijo, luego de esa reunión le enviamos lo que íbamos a publicar. — Ing. Daniel Martínez (@Dmartinez_uy) August 14, 2019

La polémica se desató el domingo, cuando El Gucci anunció en sus redes sociales que formaría parte de la lista a la Cámara de Diputados de la agrupación Baluarte Progresista del Frente Amplio. Antes de que eso trascendiera, dirigentes de ese sector le habían planteado la idea a Martínez, que se reunió con El Gucci el jueves de la semana pasada en la sede de su comando.

Sin embargo, las críticas de los movimientos feministas, así como de varios dirigentes del Frente Amplio, obligaron a Martínez a rever su decisión. "En estos temas tengo marcha atrás", dijo el candidato este martes en una conferencia de prensa.