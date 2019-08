El Gucci: "Martínez me dijo que si me bajaba no era por convicción sino porque las mujeres estaban sensibles"

El cantante El Gucci (Gustavo Serafini), que se postuló a diputado por la Lista 890 del Frente Amplio, salió este martes a cuestionar al candidato Daniel Martínez por advertir que le faltó respaldo de él y de su equipo cuando otros dirigentes oficialistas rechazaron su inclusión en un sector de la coalición de izquierdas.

El artista contó en una entrevista con Telemundo de Canal 12 su versión de varias conversaciones privadas que mantuvo con el postulante y también criticó a su equipo de trabajo porque lo "dejaron solito".

La polémica se instaló el domingo luego de que el sector Baluarte Progresista informara que El Gucci sería candidato a diputado de su sector por la Lista 890. De inmediato, el anuncio generó reacciones en el Frente Amplio y de movimientos feministas, quienes apuntaron a que el artista fue denunciado en 2018 por presunto acoso sexual y violencia de género.

En la entrevista con Telemundo, El Gucci fue consultado sobre si se sintió "utilizado", a lo que respondió que se sintió "manoseado" por Martínez y su equipo, y agregó que en una ocasión el candidato lo llamó "con la voz temblando". "Lo único que pedí fue respaldo y me dejaron solito", señaló. También agregó que tiene las conversaciones grabadas y que decidió tomar esa medida cuando la situación se "empezó a poner turbia".

Además dio su versión sobre una reunión que mantuvo este lunes con el candidato. "No sé si Martínez sabría y estaría al tanto de los que pasó en 2018. Sabes qué dijo Martínez ayer (por el lunes) cuando conoció mi casa: ¿por dónde te robaron la piscina a vos? Él se acordaba de eso de 2015 y él que se jacta de que está con las mujeres, ¿no se acordaba de lo de 2018? Él me dijo que si me bajaba no era por convicción sino porque las mujeres estaban sensibles", relató Serafini.

Martínez se reunió el lunes con integrantes de Baluarte Progresista, incluido El Gucci. En ese encuentro también estuvo presente el asesor de Martínez y coordinador institucional de la intendencia, Jorge "Chileno" Rodríguez, y el publicista Claudio Invernizzi. Allí, Martínez le planteó al cantante la necesidad de que bajara su candidatura.

El artista también dijo a Telemundo que quienes cuestionaron su postulación "buscaron una manera de atacar sin fundamentos". "Estamos hablando de lo que pasó hace un año y medio. Era un tema que yo ya lo tenía enterrado pero yo invité a todo el mundo que tenga algo contra mí a que vaya y me denuncie", dijo.

En abril de 2018 un mensaje de una menor de edad que acusaba al Gucci de prácticas acosadoras se volvió viral en redes sociales y el artista respondió con una denuncia judicial por difamación. Si bien la Fiscalía acabó instando a la joven a retractarse, en los colectivos feministas señalan que el cantante aprovechó su poder mediático para ahuyentar las denuncias.

"Cuando yo me sumo a esto asumiendo los riesgos que tenía lo hice para sumar, y lo único que exigí fue respaldo y no me lo dieron. Hace más de 24 horas que estoy respetando el silencio que me pidieron Daniel Martínez, su equipo, la gente de la 890 y ahora me doy cuenta que sacaron un comunicado que me llegó hace 15 minutos. La impresión que me da es que cada vez me dan más la espalda", sostuvo el artista. "Yo estaba acostado en mi casa tranquilo, me llamaron, me propusieron esto y lo único que pedí fue hacerlo bien. Esto no es una cosa como dijo (Christian Di Candia) que Martínez no sabía. Este proceso tiene más de 30 días de reuniones", agregó en Canal 12.

En la entrevista, el cantante tropical también se refirió al intendente de Montevideo, Christian Di Candia, y a la directora de Desarrollo Social de la comuna, Fabiana Goyeneche, quienes cuestionaron públicamente la postulación de Serafini. En este sentido, El Gucci pidió que se "retractaran".

El cantante recordó que en las elecciones pasadas colaboró con el FA para la campaña "No a la baja" y también en 2015 con la postulación de Martínez a la Intendencia de Montevideo (IMM), para quien protagonizó un jingle. "¿Sabés cuál es la única diferencia que hubo entre esta acción mía con el FA y la anterior? Que Goyeneche me pagó. Me pagó para hacer el jingle, para ser parte de esto. Y esto lo hice para sumar a la sociedad", señaló.

Baluarte Progresista emitió este martes un comunicado en el que afirmó que se tomará un "tiempo de reflexión" para "repensar" la postulación del artista a la Cámara de Diputados. A través de un comunicado, la agrupación ratificó que la incorporación de el Gucci "fue informado al candidato a presidente, quien no puso objeciones en ningún momento".

En la tarde de este martes, antes de que se emitiera la entrevista en vivo por Canal 12, el candidato a presidente por el Frente Amplio admitió en una conferencia de prensa que estaba en conocimiento de que Gustavo Serafini iría segundo en la lista a Diputados de la agrupación Baluarte Progresista y remarcó que tiene "marcha atrás" en estos temas.