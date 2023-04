Daniel Salinas será decano de la Facultad de Ciencias de la Salud en la Universidad Católica

El exministro de Salud, Daniel Salinas, será el próximo decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica, según confirmaron a El Observador fuentes universitarias.

Salinas se encuentra de viaje y asumirá su nuevo rol a mediados de año. Hoy ese cargo lo ocupa Augusto Ferreira.

Daniel Salinas había dicho antes de dejar su cargo como ministro que se retiraría de la actividad política una vez que dejara la cartera en marzo y sea sustituido por la actual directora general de Coordinación, Karina Rando, lo que sucedió hace un mes. "La gente piensa que hay estrategias. Yo me quiero integrar a mi actividad de consultorio y a mi actividad de neurólogo, en el ámbito mutual y si puedo aportar desde el ámbito educativo también lo voy a hacer", dijo Salinas en rueda de prensa en ese momento.

"Es muy difícil desandar los pasos. Para mí va a ser difícil reinsertarme en la actividad laboral y no me voy a la actividad privada sino a la actividad de consultorio. No me picó el bicho político", reconoció.

"Yo creo que el mensaje que me queda para las personas es el agradecimiento profundo por haber aportado cada uno desde su lugar para superar esta crisis sanitaria, la peor de los últimos 100 años", afirmó y agregó: "El covid quedará como una infección respiratoria más y de la que habrá que seguir investigando, sobre todo los efectos pos covid",