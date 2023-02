"No me picó el bicho político": ¿a qué se dedicará Daniel Salinas cuando deje el Ministerio de Salud Pública?

El Ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, volvió a manifestar este jueves que se retirará de la actividad política una vez que deje la cartera en marzo y sea sustituido por la actual directora general de Coordinación. Karina Rando. "La gente piensa que hay estrategias. Yo me quiero integrar a mi actividad de consultorio y a mi actividad de neurólogo, en el ámbito mutual y si puedo aportar desde el ámbito educativo también lo voy a hacer", agregó este jueves en rueda de prensa.

"Es muy difícil desandar los pasos. Para mí va a ser difícil reinsertarme en la actividad laboral y no me voy a la actividad privada sino a la actividad de consultorio. No me picó el bicho político", reconoció el ministro.

En marzo, Karina Rando tomará su lugar y el ministro comentó que la transición se está llevando "con normalidad y tranquilidad". "Hay una enormidad de temas, un traspaso de temas y en los últimos días también he subido a Twitter lo que fue el legado sanitario que no fue solamente el covid porque también se hicieron reformas estructurales en el Ministerio", afirmó.

En ese documento, aparte de la crisis sanitaria, Salinas destacó la creación de la Dirección General de Fiscalización, la creación de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, la Dirección General de Coordinación, entre otras medidas.

"Yo creo que el mensaje que me queda para las personas es el agradecimiento profundo por haber aportado cada uno desde su lugar para superar esta crisis sanitaria, la peor de los últimos 100 años", afirmó y agregó: "El covid quedará como una infección respiratoria más y de la que habrá que seguir investigando, sobre todo los efectos pos covid".