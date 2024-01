Daro Kneubuhler contó de qué depende su vuelta a la televisión y recordó el momento más dramático de su internación

Casi tres meses después del accidente de tránsito en el que sufrió graves lesiones, el conductor de Canal 4 Daro Kneubuhler habló con el programa Vamo' arriba, y contó cual será la próxima instancia clave de su recuperación, que puede determinar su posible retorno a la pantalla.

El periodista sigue actualmente su proceso de tratamiento en su casa, y debe usar un collarín de forma permanente, por las lesiones sufridas en su columna y en la zona cervical. "Estoy re podrido", confesó al respecto.

"Cualquiera que haya tenido un collarín más de 60, 80 o 120 días sabe que hay momentos de todo tipo, yo manejo una ansiedad galopante", comentó con una risa. "Solamente me lo abro cuando estoy acostado, horizontal, para poder limpiar o cuando viene un doctor que lo abre", explicó.

Tras el accidente de tránsito que sufrió en octubre, @darokneubu habla sobre su recuperación 💪🗣️''Si todo sale bien a fin de enero tengo una tomografía para ver si me pueden sacar esto y empezar fisioterapia'', y agregó ''Lo más importante es valorar a quienes tenés al lado''⬇️ pic.twitter.com/66sXHFJKG7 — Vamo' Arriba (@VamoArriba4) January 1, 2024

Kneubhuler contó que a fines de este mes de enero le realizarán una tomografía. Eso determinará si puede sacarse el collarín, "y empezar una fisioterapia que me permita volver a trabajar", contó. "Nunca pensé tener ganas de trabajar", agregó a modo de broma.

El periodista contó que este proceso le ayudó a determinar que "lo más importante es valorar al que tenés al lado, en tu casa, en el laburo. a veces la gente más cercana es con la que más chocas, o en la que menos reparás. Y a veces no valoramos los momentos chiquitos que tenemos con los que están al lado".

El pasado viernes, Kneubuhler concedió otra entrevista al canal en el que trabaja, en este caso al noticiero Telenoche, donde contó que luego del accidente, los peores momentos fueron los primeros siete días de internación en el Hospital Maciel. En esa charla, el periodista contó cual fue el momento más dramático de esa primera semana.

"Me conectaron a morfina y me dijeron 'cuando te la saquemos vamos a ver la magnitud del dolor'", relató. "La cama me quedaba un poco corta por la altura, entonces un día dormí con un pie mal apoyado y se me durmió. Cuando me desperté con la pierna dormida me empecé a pegar, del susto, porque me dijeron 'atento al dolor o a que se te duerma una extremidad'".

"Y cuando la volví a sentir me puse a llorar y a reírme al mismo tiempo", concluyó.