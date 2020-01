Darwin Núñez: “En Uruguay no me cuidaba mucho”

El delantero uruguayo Darwin Núñez, goleador de Almería de la Segunda división de España, confesó que tuvo un cambio de conducta en sus hábitos al pasar de Peñarol, su exequipo, al fútbol europeo.

"En Uruguay no me cuidaba mucho, vivía con mi familia y mi referente en Peñarol era el Cebolla Rodríguez”, dijo el atacante artíguense de 20 años en conferencia de prensa, según publica este miércoles el Diario de Almería.

udalmeriasad.com

“Acá senté cabeza y me puse las pilas para que me vaya bien en mi carrera. René y Balliu me tienen controlado”, dijo sobre su cambio y sobre sus nuevos compañeros que lo cuidan en el vestuario del conjunto rojiblanco.

“Mis referentes siempre me dijeron que tuviera cabeza para cuidarme y comportarme mejor", sostuvo.

Núñez, delantero de la selección uruguaya y goleador de Almería con nueve goles, señaló que en sus primeros días en el equipo le costó adaptarse debido a que tuvo que ausentarse para representar a la celeste.

Leonardo Carreño

"Ir con la selección me apartó un poco del grupo, era mi sueño, pero ahora estoy con ellos y los referentes siempre me dijeron que tuviera cabeza para cuidarme y comportarme mejor. Me ayudaron mucho. Espero seguir con la racha”, agregó el atacante que está intratable en la red, con seis goles marcados en las últimas cuatro fechas.

Sobre el fútbol en la Segunda división de España, señaló: "Hay mucha competitividad y la intensidad es mayor, por no hablar de los campos”. “Fue un salto muy grande venir a Europa a estas canchas hermosas. Estoy feliz de estar en Almería”, agregó.

Leonardo Carreño

Con los goles de Darwin, Almería es líder de la Segunda junto a Cádiz y ambos están en zona de ascenso directo a Primera. "Venimos de una linda racha, de ganar tres partidos, pero hay que seguir trabajando duro, con mucha humildad porque la segunda vuelta se va a poner difícil yendo primeros. Es fácil llegar, pero difícil mantenerse", comentó el atacante.

“Entrenamos para hacer las cosas mejor y debemos seguir adaptándonos a lo que quiere el míster para no entrar dormidos al campo, sino con otra actitud para que no nos cueste el partido. En lo personal estoy cómodo porque me adapté rápido al juego del equipo”, agregó el uruguayo quien tiene como entrenador al ex Real Madrid José María Gutiérrez, “Guti”.