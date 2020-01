Diego Rossi, la carta de gol de Uruguay se prueba ante Brasil

La selección uruguaya sub 23 disputará este miércoles, a la hora 22.30, su segundo partido por el grupo B del Preolímpico de Colombia que repartirá dos plazas para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en fútbol.

El encuentro se disputará en el estadio Hernán Ramírez Villegas de la ciudad de Pereira, ubicada a 45 kilómetros de Armenia donde Uruguay tuvo un estreno triunfal el domingo ante Paraguay al que le ganó por 1 a 0.

Será un duelo de ganadores ya que ese mismo domingo, Brasil se impuso 1-0 sobre Perú.

Uruguay necesitará otra sólida demostración defensiva, como tuvo en los segundos 45’ contra Paraguay pero también debe mejorar mucho con pelota en faz ofensiva.

De acuerdo a lo visto con Paraguay el equipo mejoró mucho de un tiempo a otro pero apoyó ese levante sobre el gol anotado en el arranque del segundo período.

Habrá que ver qué capacidad de reacción muestran los dirigidos por Gustavo Ferreyra si quedan en desventaja y tienen que remar de atrás un resultado.

Por lo pronto la celeste cuenta con un inspirado Diego Rossi, delantero de 21 años formado en Peñarol que desde principios de 2018 juega en Los Angeles FC de la Major League Soccer.

El rol de puntero moderno lo conoce a la perfección ya más allá de que por naturaleza, Rossi es un 9 de área.

En Peñarol, con Jorge Da Silva y Leonardo Ramos, Rossi jugó más sobre la banda que por el centro del ataque. En el primer semestre de 2017, Ramos lo hizo jugar de 9 y su poderío goleador despegó. Del aurinegro se fue con 13 goles anotados en 51 partidos.

En Los Angeles FC donde juega como puntero por ambas bandas, ya suma 35 goles en 79 partidos.

Y en las selecciones nacionales hizo toda la escalera desde la sub con la que debutó el 6 de enero de 2013 en el Mundialito Tahuichi en un 0-0 contra Colón de Santa Fe, dirigido por Alejandro Garay.

Tuvo la desgracia de jugar el Sudamericano sub 17 de Paraguay 2015 en el que Uruguay fue eliminado en el grupo por un Ecuador que alineó jugadores varios colombianos y mayores de edad.

Fue campeón sudamericano sub 20 en 2017 pero no fue convocado al Mundial de Corea del Sur. Y ahora, en la sub 23 va en busca de sus revanchas con la celeste.

Rossi con Uruguay

Sub 15

Partidos Jugados: 26

Goles: 15

Jugó el Sudamericano de Bolivia 2013

Sub 17

Partidos Jugados: 23

Goles: 8

Jugó el Sudamericano de Paraguay 2015

Sub 18

Partidos Jugados: 6

Goles: 0

Sub 20

Partidos Jugados: 18

Goles: 3

Jugó el Sudamericano de Ecuador 2017

Sub 23

Partidos Jugados: 3

Goles: 1

Juega el Preolímpico de Colombia 2020

TOTAL

Partidos jugados: 76

Goles: 27

Fuente: AUF