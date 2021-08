De Diego Lugano a Messi: así creció exponencialmente el proyecto de PSG

La llegada de Lionel Messi a PSG es la pieza más importante del collar de estrellas y figuras del fútbol mundial que forman parte del proyecto deportivo que, desde la asunción de Nasser Al-Khelaïfi en 2011, llevó adelante el millonario árabe hasta desembocar en esta temporada 2021-2022 con un plantel que cuenta además de Messi a Keylor Navas, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Marquinhos, Achraf Hakimi, Marco Verrati, Leandro Paredes, Angel Di María, Rafinha, Giorginio Wijnaldum, Ander Herrera, Julian Draxler, Kylian Mbappé, Mauro Icardi, Neymar.

Esta acumulación de jugadores de clase mundial no se construyó en un día. Los proyectos deportivos surgen a través de años en un camino marcado, con un nivel de estrellas deportivas buscadas.

De esto surgen algunas preguntas. ¿Quiénes fueron los pilares del PSG en este crecimiento exponencial que lo llevó de comprar jugadores como Diego Lugano a la posibilidad de tener un ataque formado por Lionel Messi, Neymar Jr y Kylian Mbappé? ¿Cuáles cambiaron el paradigma del PSG?

Diego Lugano

En el mismo año que Nasser Al-Khelaïfi tomó el mando del PSG, Diego Lugano fue comprado por 3,5 millones de euros.

Diego Lugano fue presentado en PSG el 27 de agosto de 2011

A pesar de no ser el mismo club que es ahora, contaba con una defensa titular inamovible (Alex y Mamadou Sakho) por lo que el uruguayo no tuvo muchos minutos y dejó el club al año luego de jugar en 21 partidos y convertir un gol. Su actuación en el club parisino no alcanzó trascendencia.

La personalidad de Zlatan Ibrahimovich

El delantero sueco llegó a París a aportar no solo desde su talento y su status, sino que también desde su imagen.

En ese momento los jugadores de toda la Ligue 1 tenían miedo y un respeto por Ibrahimovich que se traducía a pedidos dentro y fuera del campo de juego.

"Viste el miedo en los ojos de tus oponentes", recuerda Sissoko. "Con casi todos los equipos contra los que jugamos. Tenía amigos (de otros clubes) por todas partes y todos me llamaban, con una o dos semanas de anticipación, para decirme: '¿Puedes pedirme la camiseta de Zlatan?' Una vez que hayas hecho eso, psicológicamente, habrás perdido el partido ".

Zlatan Ibrahimovich comenzó una actitud en París de generar miedo en los rivales

El sueco tuvo un efecto de admiración y reputación que repercutió afuera de la cancha.

A los dos meses de su llegada, ya tenía su propia marioneta en el espectáculo satírico de títeres de Canal + Les Guignols (que predecía con arrogancia cómo "Zlatan" a todos los rivales del PSG).

El trabajo de Edinson Cavani

El uruguayo fue el fichaje récord del momento, luego de ser la figura y goleador del Napoli, el PSG lo compró por una suma de 64 millones de euros. El delantero de Salto fue mucho más que un simple fichaje estrella.

Al principio, su figura basada en la humildad y el trabajo fue opacada por el estrellato de Zlatan pero con el pasar de los años logró convertirse en el delantero centro del equipo y goleador histórico del club con 200 goles oficiales en todas las competencias.

AFP

Edinson Cavani es el goleador histórico del PSG con 200 goles oficiales

Ya en el final de su carrera los hinchas llenaron las calles por los fichajes de las estrellas como Neymar y Mbappé, pero con el trabajo constante y el pasar del tiempo de Cavani en el club le dio algo al PSG que no tenía todavía: un ídolo histórico.

El mercado de pases estrella de Dani Alves, Neymar y Kylian Mbappé

En 2017 el PSG dio un salto de calidad evidente. Desde Mónaco fichó a la promesa mundial Kylian Mbappé por una transferencia de 145 millones de euros más 35 millones en bonus. Y le compró al Barcelona dos de sus estrellas más importantes. Por un lado, a Dani Alves, un jugador que la dirigencia creía que ya estaba retirable pero que como demostró en los últimos Juegos Olímpicos que se encuentra más vigente que nunca. En su pasaje por París tuvo algún cruce que generó conflictos en el equipo, especialmente entre Neymar y Cavani.

Neymar y Dani Alves llegaron juntos a PSG y cambiaron la sintonía en el vestuario

Finalmente, el fichaje que lo cambió todo: Neymar. Junto a Messi y Suárez formaban el ataque más poderoso de Europa y el brasileño se perfilaba para ser el heredero del dorsal 10 en Barcelona cuando Messi se retirara.

A partir de este fichaje, el PSG tuvo algo que muy pocos clubes pueden decir que lo tienen. Un jugador de elite. Este status, reservado para un puñado de jugadores, atrae todo tipo de atención como presión para ganar todos los campeonatos en los que juega.

Sin embargo, no lo han podido logra hasta ahora, cuando vuelve a subir un nivel con la llegada de Messi. ¿Será el argentino la cura para el único objetivo que no puede obtener el PSG? ¿Podrán ganar la Champions League?